ΟΦΗ: Συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ μέχρι το 2028

Στον ΟΦΗ θα αγωνίζεται και την επόμενη διετία ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου των δυο πλευρών.

Ο Ισπανός μπακ από την αρχή των συζητήσεων είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στην Κρητική ομάδα. Οι δυο πλευρές συζήτησαν τους όρους του νέου συμβολαίου διετούς διάρκειας και υπήρξε συμφωνία στον οικονομικό τομέα.

Ο 30χρονος παίκτης είχε την περσινή σεζόν τρία γκολ και έξι ασίστ σε 26 εμφανίσεις με τη φανέλα της κρητικής ομάδας, χάνοντας όμως πολλά ματς λόγω τραυματισμών. Αυτό ήταν κάτι που προβλημάτισε κάπως την Κρητική ομάδα αλλά ο Χρήστος Κόντης εισηγήθηκε θετικά και το θέμα έκλεισε άμεσα.

Μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της κρητικής ομάδας.

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