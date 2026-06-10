Πυροβολισμοί στο Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί, 9 τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν το βράδυ της Τρίτης (9/6) κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε οικισμό στο Κλίβελαντ στο Γιοχάνεσμπουργκ, με αποτέλεσμα 8 άνδρες και 3 γυναίκες να πεθάνουν ακαριαία και ακόμη ένας άνδρας να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες του BBC αναφέρουν πως ύποπτοι μπήκαν στον καταυλισμό από τις δύο εισόδους και άνοιξαν πυρ κατά των κατοίκων, πριν τραπούν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Υπολογίζεται πως οι ύποπτοι ήταν τουλάχιστον 10.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο μεταφέροντας τους 9 τραυματίες σε νοσοκομεία του Γιοχάνεσμπουργκ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

JUST IN | Police have launched a manhunt for suspects following a mass shooting that claimed the lives of 12 people and left several others injured at Jumpers Informal Settlement in Cleveland, Johannesburg. pic.twitter.com/UVgnMd7mc8 — SABC News (@SABCNews) June 10, 2026

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ακόμη άγνωστα ενώ οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών στον κόσμο, με περίπου 60 ανθρώπους να σκοτώνονται την ημέρα κατά μέσο όρο.

Οι πυροβολισμοί σε καταυλισμούς είναι πολύ συνηθισμένοι στη χώρα και τις περισσότερες φορές συνδέονται με βία μεταξύ συμμοριών ή προσωπικές διαμάχες.

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