«Ο μόνος δρόμος είναι του αγώνα». του Γιάννη Γωνιανάκη*

Η απόφαση για απεργία στις 24 Ιούνη είναι μια απόφαση που πατάει στα οξυμένα προβλήματα των οικοδόμων αλλά και στο πλαίσιο αιτημάτων της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που έχει την καθολική αποδοχή των οικοδόμων, δίνοντας αγωνιστική συνέχεια στη δράση της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα.

Στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που η εργασία χτυπάει κόκκινο με μεγάλα δημόσια αλλά και ιδιωτικά έργα, ανεγέρσεις πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, η ζωή του οικοδόμου δεν έχει βελτιωθεί παρά τις επιμέρους κατακτήσεις που έχουμε, όπως η υπογραφή της κλαδικής σύμβασης αλλά και την αύξηση του μεροκάματου πάνω από την κλαδική μας σύμβαση.

Η κάλυψη κόστους μετακίνησης συναδέλφων στο εργοτάξιο κατασκευής του ΒΟΑΚ, από την εταιρία, ήταν μια κατάκτηση μπροστά στο κλίμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση και η εργοδοσία του κλάδου εξαιτίας της πολεμικής οικονομίας. Δείχνει ότι οι οικοδόμοι όταν είναι συσπειρωμένοι στο συνδικάτο τους έχουν κατακτήσεις.

Πάνω στο οξυμένα ζητήματα που έχει ο κλάδος με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων που πέρασαν, αλλά και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, όπως το κλέψιμο της ασφάλισης των ενσήμων των οικοδόμων, την εντατικοποίηση της εργασίας, την πλήρη διάλυση των ελεγκτικών υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας – ΕΦΚΑ, τη μη διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων των οικοδόμων, τις συντάξεις πείνας που τους αναγκάζει να βγουν στην παραγωγή και μετά τη σύνταξη που τους οδηγεί στο θάνατο, ο μόνος δρόμος είναι του αγώνα. Τα στατιστικά στοιχεία το αποδεικνύουν, αφού 2 στους 3 συναδέλφους που χάνουν τη ζωή τους είναι πάνω των 60 χρόνων.

Η μόνη απάντηση όπως έχει διδάξει η ιστορία του οικοδομικού κινήματος αλλά και της εργατικής τάξης είναι ο αγώνας, η σύγκρουση με την κυβέρνηση και την μεγαλοεργοδοσία του κλάδου.

Οι οικοδόμοι ήδη οργανώνονται, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου έχει φτιάξει την απεργιακή προκήρυξη σε τρείς γλώσσες, απευθυνόμενη σε όλους ανεξαρτήτως τους συναδέλφους.

Το κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία έχει ήδη πάει στα εργοτάξια, με θετική ανταπόκριση από τους συναδέλφους για συμμετοχή. Ήδη περνάνε από το συνδικάτο πρωτοπόρα μέλη του κλάδου, παίρνουν ανακοινώσεις της απεργίας προκειμένου να ενημερώσουν στα συνεργεία που δουλεύουν.



Το πρόγραμμα δράσης του συνδικάτου δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους δουλειάς, αλλά και σε συνοικίες τις πόλης όπου συχνάζουν οικοδόμοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν το δίκαιο των αιτημάτων και το κάνουν δικό τους. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Άλλοι, λόγω τους αυξημένου κόστους διαβίωσης, το μεροκάματο δεν φτάνει. Και όσοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι, συμπληρώνουν το εισόδημά τους με μεροκάματα με ότι κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται να δουλεύουν σε μεγάλες ηλικίες.

Σε συζητήσεις με τους συναδέλφους είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρουν ότι δουλεύουν στην κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων και παραθεριστικών κατοικιών (βίλες) που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ κι εμείς ούτε απ’εξω δεν μπορούμε να περάσουμε. Αντιθέτως εμείς μετράμε κέρμα το κέρμα για να καλύψουμε τις ανάγκες και να βγάλουμε το μήνα. Εδώ η κουβέντα πάει στους δύο κόσμους με τους συναδέλφους, ο κόσμος του μεροκάματου και ο κόσμος της μεγάλης εργοδοσίας που κλέβει τον ιδρώτα των οικοδόμων και όλων των εργατών.



Η απεργία στις 24 Ιούνη θα είναι πετυχημένη και θα έχει θετικό πρόσημο, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει το οικοδομικό κίνημα.

Ο Γιάννης Γωνιανάκης είναι πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου

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