Οι υποχρεωτικές αλλαγές στα νέα αυτοκίνητα από τον Νοέμβριο

Από τις 29 Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών «Euro 7», το οποίο θα αφορά όλα τα καινούργια επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα που λαμβάνουν νέα έγκριση τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα νομοθεσία δεν επηρεάζει τα ήδη ταξινομημένα οχήματα ή όσα συμμορφώνονται με παλαιότερα πρότυπα, όπως τα «Euro 5» και «Euro 6», καθώς αυτά θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν και να πωλούνται κανονικά χωρίς να απαιτούνται τεχνικές αλλαγές στους κινητήρες τους.

Ωστόσο, τα νέα μοντέλα που θα λανσάρονται από τα τέλη του 2026 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τεχνολογίες που πληρούν τις προδιαγραφές του «Euro 7».

Πιο αυστηροί έλεγχοι στους ρύπους

Παρότι τα βασικά όρια εκπομπών για ρύπους όπως τα οξείδια του αζώτου παραμένουν κοντά στα επίπεδα του «Euro 6», το νέο πρότυπο αλλάζει σημαντικά τον τρόπο μέτρησης.

Πλέον, θα καταγράφονται μικροσωματίδια διαμέτρου από 10 νανόμετρα, αντί των 23 νανομέτρων που ισχύουν σήμερα για συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες.

Η απαίτηση αυτή επεκτείνεται σε όλους τους θερμικούς κινητήρες με ανάφλεξη μέσω σπινθήρα, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αναθυμιάσεων καυσίμου στους βενζινοκινητήρες.

Παράλληλα, οι μετρήσεις ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα θα πραγματοποιούνται και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, όχι αποκλειστικά σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Μεγαλύτερη διάρκεια συμμόρφωσης

Το «Euro 7» αυξάνει και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία ένα όχημα θα πρέπει να αποδεικνύει ότι παραμένει εντός ορίων εκπομπών.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα προβλέπεται υποχρεωτική συμμόρφωση έως τα 160.000 χιλιόμετρα ή οκτώ έτη χρήσης, με προοπτική επέκτασης στα 200.000 χιλιόμετρα.

Για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο φρένα και ελαστικά

Το νέο πρότυπο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις εκπομπές της εξάτμισης.

Για πρώτη φορά, το «Euro 7» θέτει όρια και στα σωματίδια που προέρχονται από τη φθορά των φρένων και των ελαστικών κατά τη χρήση του οχήματος.

Στα φρένα, τα επιτρεπόμενα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του συστήματος κίνησης, ενώ από το 2035 προβλέπεται ενιαίο όριο εκπομπών για όλα τα οχήματα.

Παράλληλα, από το 2030 αναμένεται να θεσπιστούν και όρια στον αριθμό των εκπεμπόμενων σωματιδίων.

Όσον αφορά τα ελαστικά, οι σχετικές διαδικασίες και τα όρια μέτρησης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το «Euro 7» εισάγει για πρώτη φορά συγκεκριμένες απαιτήσεις και για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, μετά από πέντε χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα, η μπαταρία θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής χωρητικότητάς της.

Μετά από οκτώ χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα, το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από το 72%.

Παράλληλα, καθιερώνεται και ψηφιακό «διαβατήριο οχήματος», το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα για την κατανάλωση, την αυτονομία και την κατάσταση της μπαταρίας.

Επιπλέον, τα ηλεκτρικά μοντέλα θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε δοκιμές αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες, στους -7 βαθμούς Κελσίου.

Η πλήρης εφαρμογή από το 2027

Η μεταβατική περίοδος του «Euro 7» ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου 2027. Από τότε και μετά, θα επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μόνο σε νέα οχήματα που συμμορφώνονται πλήρως με το νέο πρότυπο.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι το νέο καθεστώς θα αλλάξει σημαντικά τη σύνθεση της αγοράς αυτοκινήτου, καθώς πολλά μοντέλα χωρίς την απαραίτητη τεχνολογία θα αποσυρθούν σταδιακά από τις γκάμες των εταιρειών.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανό οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι έμποροι να εντείνουν τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες πριν την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, ώστε να διαθέσουν τα υπάρχοντα αποθέματα οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας.

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