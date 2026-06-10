Μισθοί: Οι πρωταθλητές και οι ουραγοί -Μόνο 1,5% αναμένεται να αυξηθούν οι μέσοι μισθοί το 2026

Σε πατρίκιους και πληβείους διακρίνεται η αγορά εργασίας καθώς περίπου 250.000 μισθωτοί (CEO, εξειδικευμένοι στη τεχνολογία και την ενέργεια) σε 46 κλάδους της οικονομίας λαμβάνουν γενναιόδωρους μισθούς, πάνω από 2.000 - 3.000 ευρώ ενώ η πλειοψηφία τω εργαζόμενων αρκείται σε αμοιβές έως 1000 ευρώ.

Η εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει καθώς όπως εκτιμούν οι οικονομολόγοι, οι μέσοι μισθοί το 2026 δε θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός καταγράφει ανοδική πορεία και αναμένεται να κλείσει στο 4% για την τρέχουσα χρονιά.

«Η βιομηχανία και κυρίως η μεταποίηση παρέχουν μισθούς αυξημένους κατά 25% σε σχέση με τους άλλους κλάδους, τονίζει ο σύμβουλος διοίκησης του ΣΕΒ Χρήστος Ιωάννου. Όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό (rebrain gain) μπορούν να διεκδικήσουν υψηλότερους μισθούς καθώς και όσοι έχουν εξειδίκευση (πληροφορικάριοι η τεχνίτες) σε πόστα που βρίσκονται σε έλλειψη.

Είναι κατανοητό ότι οι εργοδότες αποφεύγουν να εισέλθουν σε ένα σπιράλ αύξησης μισθών και πληθωρισμού , με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις. Το βασικότερο πρόβλημα είναι το κόστος της ενέργειας ενώ πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι η μείωση της λεγόμενης φορολογικής σφήνας που αυξάνει το, λειτουργικό κόστος.»

Έτσι εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10% σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ για τους μισθούς στην Ελλάδα, οι μέσοι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει ήδη πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως στην πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια και τις αερομεταφορές τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Ειδικότερα οι κλάδοι με τις καλύτερες απολαβές είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές και ο τουρισμός (σε ανώτατα διοικητικά στελέχη). Οι αμοιβές για τις διευθυντικές θέσεις (CEO, CFO, managers), για εξειδικευμένους ιατρούς, δικαστές και στελέχη τεχνολογίας ξεπερνούν τις 3.000-5.000€ μεικτά μηνιαίως . Οι ηλικίες 35-44 έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν πάνω από 2.700€.

Ανάμεσα στις εταιρείες με τους υψηλότερους μισθούς στην Ελλάδα το 2025 συγκαταλέγονται οι: Παπαστράτος, Costa Navarino, ΒΙΑΝΕΞ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, AEGEAN, Motor Oil, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, HelleniQ Energy, DEMO, και INTRALOT.

Στους εν λόγω κλάδους υψηλής παραγωγικότητας, καταγράφεται σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι μισθοί. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου εργασίας σημειώνουμε:

Τα χρηματοοικονομικά καταγράφουν μέσο μισθό 2.940 ευρώ και 39.162 εργαζόμενους. Η παροχή ενέργειας 2.613 ευρώ και 23.071 εργαζόμενους. Ο προγραμματισμός Η/Υ και η παροχή συμβούλων έχει μέσο μισθό 2.324 ευρώ και 48.515 εργαζόμενους. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με 2.175 ευρώ και 12.023 εργαζόμενους και η φαρμακοβιομηχανία με μισθό 2.108 ευρώ και 17.272 εργαζόμενους.

Ωστόσο οι Πατρίκιοι της αγοράς εργασίας αποτελούν τη μειονότητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ μόνο 126.963 (5,16%) λαμβάνουν μισθό από 2.001 - 2.500 ευρώ ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.075 εργαζόμενοι , το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβονται με έως 1000 ευρώ το μήνα.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

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