Τρόμος στο Ουγγαρία – Καζακστάν: Εναέρια κάμερα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο γήπεδο (βίντεο)

Η Ουγγαρία νίκησε στο Ντέμπρετσεν με 3-1 το Καζακστάν σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο από τύχη δεν είχαμε σοβαρό ατύχημα καθώς μια εναέρια κάμερα (spidercam) έβγαλε καπνούς και έπεσε με τρομερή ταχύτητα στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό και ενώ οι δύο ομάδες ετοιμάζονταν για το cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες, μια εναέρια κάμερα παρουσίασε βλάβη και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο από μεγάλο ύψος και με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το γεγονός ότι ήταν εικονολήπτης ήταν εκείνη τη στιγμή ελάχιστα μέτρα από το σημείο στο οποίο έπεσε η εναέρια κάμερα σημαίνει πως από τύχη δεν είχαμε κάποιο σοβαρό ατύχημα, καθώς αν έπεφτε πάνω του η κάμερα τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.

Συγκεκριμένα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης μία εναέρια κάμερα που βρισκόταν οροφή του γηπέδου άρχισε να βγάζει καπνούς και έπεσε στο γήπεδο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα υπήρχε cooling break και έτσι δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, με έναν κάμεραμαν να βρίσκεται κοντά στο σημείο.

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που προφανώς θα ερευνηθεί με δεδομένο πως αν οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που έπεσε η κάμερα θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος πολύ σοβαρός τραυματισμός.

Το παιχνίδι, πάντως, συνεχίστηκε κανονικά μετά την απομάκρυνση της κάμερας, με την Ουγγαρία να παίρνει τη νίκη με 3-1.

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