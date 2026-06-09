Ο νέος κανονισμός της FIFA που εφαρμόστηκε στο Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία ενόψει Μουντιάλ

Ένας νέος κανονισμός σχετικά με τη διαδικασία των αλλαγών αρχίζει ήδη να εφαρμόζεται στο διεθνές ποδόσφαιρο και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό των καθυστερήσεων και αύξηση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού.

Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ο παίκτης που είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει δεν μπορεί να εισέλθει άμεσα στον αγώνα και θα πρέπει να περιμένει την επόμενη διακοπή, με αποτέλεσμα η ομάδα να συνεχίζει προσωρινά με αριθμητικό μειονέκτημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου ο Μάικλ Ολίσε καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς χαιρετούσε τους φιλάθλους. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως συνέπεια ο Μάνου Κονέ, που ήταν έτοιμος να περάσει στο ματς, να μην μπορεί να μπει άμεσα, αφήνοντας προσωρινά τη Γαλλία με δέκα παίκτες μέχρι την επόμενη διακοπή.

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε στην πράξη τη λειτουργία του νέου κανονισμού, ο οποίος έχει στόχο να περιορίσει τις σκόπιμες ή μη καθυστερήσεις στις αλλαγές και να επιταχύνει τον ρυθμό του αγώνα. Συνολικά, εντάσσεται στη στρατηγική της FIFA για πιο γρήγορο και «καθαρό» ποδόσφαιρο ενόψει του Μουντιάλ 2026, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στην τακτική και στη διαχείριση των αγώνων από τις ομάδες.