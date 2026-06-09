Μουντιάλ 2026: Ακόμη 180.000 διαθέσιμα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων

Δύο ημέρες πριν από το σφύριγμα του εναρκτήριο αγώνα Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής (11/6, 22:00), στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), σύμφωνα με τους "Financial Times", η πύλη μεταπώλησης του οργανισμού δείχνει αυτή τη στιγμή 180.000 εισιτήρια διαθέσιμα για όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν αυτό το καλοκαίρι στη διοργάνωση, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια για περισσότερους από 70 αγώνες, κυρίως μέσω του συστήματος μεταπώλησης και με τιμές υψηλότερες από την αρχική τιμή.