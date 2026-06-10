Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Αυτός είναι ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη -«Μεγάλωσε τον 26χρονο σαν δικό του παιδί»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου.

Νωρίτερα, ο 65χρονος Ιταλός -σύντροφος της 54χρονης μητέρας- συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Αίγιο: Αυτός είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία μητέρας και γιου

Image

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα, ο 65χρονος συνελήφθη και για τη διπλή ανθρωποκτονία, την οποία ο ίδιος αρνείται.

Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών δεν έχει μπει ή βγει άλλο άτομο από το σπίτι, ενώ δεν προκύπτει διάρρηξη ή ληστεία.

Ο 65χρονος Ιταλός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Ιταλός είχε συλληφθεί με την κατηγορία της οπλοκατοχής για το αεροβόλο πιστόλι και το μαχαίρι.

«Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα»

«Τα πήγαινε καλά και τον μεγάλωσε σαν παιδί του» λέει φίλος του 65χρονου Ιταλού που φαίνεται να δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφο του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους.

Τι οδήγησε τον 65χρονο Ιταλό σε αυτή την πράξη; Γιατί πέφτει με τα λεγόμενα του σε αντιφάσεις; Μπήκε τελικά κάποιος στο σπίτι και δεν έγινε αντιληπτός από τον ίδιο και γιατί βρέθηκε το μαχαίρι στην γλάστρα; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, προκείμενο να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινότητα του Αιγίου. Μια πονεμένη από την μοίρα γυναίκα και ένας 26χρονος γεμάτος όνειρα και στόχους είναι τα θύματα της τραγωδίας στην μονοκατοικία του Λόγγου, με κανέναν να μην μπορεί να καταλάβει πως έφυγαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα.

Ο 65χρονος συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του ενώ αργά το βράδυ της Τρίτης ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε. O Ιταλός, που συνελήφθη για οπλοκατοχή, αν και αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, φέρεται να μην έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που φέρει αμυχές στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ, όταν βρήκε τις σορούς των θυμάτων.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, η αστυνομία δέχτηκε μια κλήση για δύο νεκρούς μέσα σε μονοκατοικία τον Λόγγο, όταν ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης πήγε στο γείτονα τους και τον ενημέρωσε ότι βρήκε την σύντροφο του και τον γιο της νεκρό.

Ο φίλος του 65χρονου ανέφερε ότι έχει καταθέσει στις Αρχές τα όσα γνωρίζει και αναμένει την δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.

«Ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός, ευγενικός και νοιαζόταν για τον Ολύμπιο πάρα πολύ», λέει φίλος του 65χρονου από το χωριό.

»Μιλάμε για μια εξαίρετη οικογένεια, με πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Γνώριζα προσωπικά τόσο τη Μαρία όσο και τον σύντροφό της και ποτέ δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό που να δείχνει ότι υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια. Ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι, τους βλέπαμε συνεχώς μαζί, στον καφέ τους, στο φαγητό τους, στις καθημερινές τους δραστηριότητες», αναφέρει.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λόγγου, Δημήτρης Αλεξάκης, μεταφέρει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο χωριό.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμενοι και ταραγμενοι. Ο Μάρκο ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά μεγάλωσε τον Ολύμπιο και τον πρόσεχε σαν δικό του παιδί. Γι’ αυτό και έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Αν πράγματι συνέβη κάτι που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, πιστεύω ότι είναι κάτι που άλλαξε τις τελευταίες ώρες ή τις τελευταίες ημέρες. Δεν υπήρχε ποτέ η παραμικρή ένδειξη ότι αυτή η οικογένεια αντιμετώπιζε προβλήματα», αναφέρει.

Τα χτυπήματα της μοίρας, η σχέση της Μαρίας με τον Ιταλό και η αγάπη του Ολύμπιου για τη μουσική

Ο Μάρκο και η Μαρία διατηρούσαν σχέση για περισσότερο από 15 χρόνια και σύμφωνα με μαρτυρίες ο 65χρονος την στήριζε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, η 54χρονη αντιμετώπιζε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά, το οποίο είχε επιβαρυνθεί αρκετά πριν τα Χριστούγεννα. Τότε ο Μάρκο αποφάσισε να την πάρει και να πάνε στην Ιταλία. Έτσι και έγινε, με τους δυο τους να φεύγουν από τον Λόγγο και να πηγαίνουν στην Ιταλία για περίπου 6 μήνες προκειμένου να την δούνε και εκεί οι γιατροί. Το ζευγάρι επέστρεψε λίγο πριν το Πάσχα ξανά στην Ελλάδα και όπως λένε κάτοικοι του χωριού, τους έβλεπαν κανονικά μαζί χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθούσε.

Η 54χρονη Μαρία από μικρή ηλικία έπρεπε να αποδείξει ότι είναι δυνατή και να δίνει κουράγιο στην οικογένεια της. Η πρώτη απώλεια για την οικογένεια της θα έρθει όταν ο αδερφός της μόλις 29 χρόνων θα πεθάνει από καρδιακό πρόβλημα.

Λίγα χρόνια μετά χάνει και τους γονείς της και μένει με την αδερφή της. Η Μαρία είχε παντρευτεί και διέμενε με τον σύζυγό της στη Σκιάθο και εκεί μεγαλώνει και το παιδί τους που μόλις 4 ετών θα χάσει τον πατέρα του και έτσι καλείται να το μεγαλώσει μόνη της. Θα γυρίσει στον Λόγγο και λίγο καιρό μετά θα φτιάξει την ζωή της με τον 65χρονο Ιταλό.

Ο 26χρονος Ολύμπιος πρόλαβε να χαρεί και τους δύο γονείς του μόνο για 4 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του. Δίπλα όμως στάθηκε ο 65χρονος που θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία του και της μητέρας του. Με όνειρα και στόχους θα φύγει να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και μετά να πάει για μεταπτυχιακό στη μουσική στη Γερμανία.

Ο 26χρονος μέχρι τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης μιλούσε με έναν φίλο του και του έστελνε κομμάτια μουσικής, αυτά ήταν τα τελευταία του μηνύματα. Μέχρι τις τελευταίες ώρες, έκανε αυτό που αγαπούσε περισσότερο από καθετί, έγραφε με την μουσική.

Πληροφορίες από newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χειροπέδες σε τρεις για τον θάνατο του Δασκαλάκη στην Κρήτη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες

Πλεύρης στο Ράδιο Κρήτη: Προθεσμία μίας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης στην Ελλάδα