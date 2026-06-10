Ηράκλειο: Στην οδό Πινδάρου συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Την Παρασκευή 12/6 και την Δευτέρα 15/6, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου από τη συμβολή της με την Λ. Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργ. Γεωργιάδου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις.

Την πρώτη ημέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη ημέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός θα παραμείνει κλειστή.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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