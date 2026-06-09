ΟΦΗ: Έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία θα κάνει την προετοιμασία του ΟΦΗ (20/7-5/8) και ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει. Συγκεκριμένα η Βίλεμ ανακοίνωσε φιλικό τεστ με τους Κρητικούς το Σάββατο 1 Αυγούστου στο King Willem II στο Τίλμπουργκ.

Μάλιστα πρόκειται για το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η Βίλεμ, ενώ θα γίνει στο πλαίσιο της «Ημέρας του Βασιλιά» με δωρεάν είσοδο και πολλές εκδηλώσεις, καθώς μια εβδομάδα αργότερα (7/8) ξεκινάει το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Να αναφέρουμε ότι η Βίλεμ κατέκτησε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας κι επέστρεψε στην Eredivisie.