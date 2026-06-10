Παπουτσάκη: "Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και ξεκαθάρισε πως έχει ολοκληρωθεί για εκείνη το κεφάλαιο του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας.

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους αρέσουν οι βόλτες, όπως και στη μαμά τους, πάνε παντού, έχουν καλομάθει. Έχουμε πολύ έντονη κοινωνική ζωή, είμαστε πολύ καλή ομάδα», είπε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά.

Διαβάστε επίσης

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφίζεται με τον γιο του

Κατσούλης: «Σε είδα να πονάς όσο δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος»