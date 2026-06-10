Ρία Ελληνίδου: "Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου"

Η Ρία Ελληνίδιου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τον γάμο και παραδέχτηκε ότι είναι εργασιομανής.

«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Πολλά ζευγάρια δεν περνούν καλά εκείνη τη μέρα. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους. Όταν το βλέπεις αυτό, λες “ωχ κακό αυτό”, γιατί το κάνουν για αυτούς και δεν είναι για αυτούς» αποκάλυψε η Ρία Ελληνίδου.

«Αυτό που με ταλαιπωρεί και μου στοιχίζει είναι ότι είμαι είμαι εργασιομανής και δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα για την προσωπική μου ζωή. Βλέπω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, φίλοι και οικογένεια, ζουν περισσότερες στιγμές στην προσωπική ζωή τους, εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια εγώ το έχει επιλέξει, να μην γκρινιάζω. Μου αρέσει αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

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