ΟΦΗ: Ενδιαφέρεται για τον Ολλανδό μέσο, Λίμανς σύμφωνα με Δανέζικο Μ.Μ.Ε

Η αθλητική ιστοσελίδα της Δανίας, campo.dk, αναφέρει σε δημοσίευμα της, ότι ο ΟΦΗ ενδιαφέρεται για τον 30χρονο Ολλανδό κεντρικό μέσο της Μπρέντα, Κλιντ Λίμανς.

Ο Λίμανς μένει ελεύθερος από την Ολλανδική ομάδα και παρά τις προθέσεις της Μπρέντα να ανανεώσει το συμβόλαιο του, δεν είναι θετικός μετά τον υποβιβασμό της τελευταίας από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ολλανδός μέσος είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ Λάρνακαε και της Βίμποργκ. Τη χρονιά που πέρασε είχε 31 συμμετοχές και ένα γκολ στην Πρώτη κατηγορία Ολλανδίας με τη Μπρέντα.

