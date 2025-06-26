Κοντά στα παιδιά της περιοχής όπου μεγάλωσε ο Μάνος Σάλιακας (εικόνες)

Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Ηρακλειώτης διεθνής ποδοσφαιριστής Μάνος Σάλιακας που παίζει στην ΦΚ Σανκτ Πάουλι του Αμβούργου, ομάδα Α' κατηγορίας.

Ο ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε την καριέρα από το Ηράκλειο και την ομάδα του Εργοτέλη, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Αθλητικό Κέντρο Φορτέτσας, καλεσμένος της ενορίας.

Στην περιοχή δηλαδή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Εκεί, συγκεντρώθηκαν αρκετά νέα παιδιά του κατηχητικού και της ενορίας μαζί με τον εφημέριο π. Πέτρο Παναγιωτάκη και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ποδοσφαιριστή πάνω σε θέματα ποδοσφαίρου αλλά και αθλητισμού γενικότερα ενώ του έκαναν και ερωτήσεις.

Επίσης ένα σημαντικό θέμα που συζήτησαν ήταν η βία στα γήπεδα με τον ποδοσφαιριστή να επισημαίνει στα παιδιά ότι πέρα από τις εικόνες που βλέπουν κάποιες φορές στην τηλεόραση, υπάρχει και η καλή πλευρά του ποδοσφαίρου που ενώνει τον κόσμο.

Ως δώρο, η ενορία της Φορτέσας έδωσε στον ποδοσφαιριστή μία ελληνική σημαία και μία Καινή Διαθήκη.

