ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Κοντά στα παιδιά της περιοχής όπου μεγάλωσε ο Μάνος Σάλιακας (εικόνες)
clock 14:45 | 26/06/2025
Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Ηρακλειώτης διεθνής ποδοσφαιριστής Μάνος Σάλιακας που παίζει στην ΦΚ Σανκτ Πάουλι του Αμβούργου, ομάδα Α' κατηγορίας. 

Ο ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε την καριέρα από το Ηράκλειο και την ομάδα του Εργοτέλη, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Αθλητικό Κέντρο Φορτέτσας, καλεσμένος της ενορίας.

Στην περιοχή δηλαδή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Εκεί, συγκεντρώθηκαν αρκετά νέα παιδιά του κατηχητικού και της ενορίας μαζί με τον εφημέριο π. Πέτρο Παναγιωτάκη και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ποδοσφαιριστή πάνω σε θέματα ποδοσφαίρου αλλά και αθλητισμού γενικότερα ενώ του έκαναν και ερωτήσεις.

Επίσης ένα σημαντικό θέμα που συζήτησαν ήταν η βία στα γήπεδα με τον ποδοσφαιριστή να επισημαίνει στα παιδιά ότι πέρα από τις εικόνες που βλέπουν κάποιες φορές στην τηλεόραση, υπάρχει και η καλή πλευρά του ποδοσφαίρου που ενώνει τον κόσμο.

Ως δώρο, η ενορία της Φορτέσας έδωσε στον ποδοσφαιριστή μία ελληνική σημαία και μία Καινή Διαθήκη

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ποδόσφαιρο Φορτετσα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis