Καραλής: «Πέταξε» στα 6μ και πήρε την πρώτη θέση στο «Fly Athens 2025»

Με άλμα στα 6 μέτρα, το οποίο υπερέβη με την δεύτερη προσπάθειά του, ο Εμμανουήλ Καραλής, πήρε την πρώτη θέση στο επί κοντώ στο διεθνές μίτινγκ «Fly Athens 2025». Η επίδοση του Έλληνα πρωταθλητή, συνιστά και νέο ρεκόρ αγώνων, ενώ ακόμη αποτελεί την τέταρτη καλύτερη επίδοση εφέτος στον κόσμο.

Στο διεθνές μίτινγκ που διοργανώνει ο ίδιος, ο Εμμανουήλ Καραλής, αποθεώθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους και φρόντισε να τους αποζημιώσει κατακτώντας την πρώτη θέση μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον Αμερικανό, Μάρσαλ Κέρτις, ο οποίος έκλεισε τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 5.93μ, επίδοση που του χάρισε την 2η θέση.

Ο Καραλής προσπάθησε για την υπέρβαση στα 6.10μ, όπου επιχείρησε να κάνει την τρίτη καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο και να «γράψει» ένα νέο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο, στην τρίτη του προσπάθεια βρέθηκε πολύ κοντά στο να περάσει το ύψος αυτό και γενικά έστειλε το μήνυμα πώς είναι θέμα χρόνου να το κάνει!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Πρώτη σήμερα στο Βαρδινογιάννειο με νέο πρόσωπο τον Λίλο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Ασημένιο μετάλλιο με εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ από την 4χ100μ μικτή εφήβων