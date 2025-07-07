ΟΦΗ: Πρώτη σήμερα στο Βαρδινογιάννειο με νέο πρόσωπο τον Λίλο

Με νέο πρόσωπο τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα, Κλίντμαν Λίλο που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και χωρίς τους Μάρκο Μπάκιτς, Γιορντάν Σίλβα, Αντριάν Ριέρα, Ματέους Μπρεσάν, Βασίλη Σηφάκη και Ανδρέα Αδαμάκη που αποχώρησαν ξεκινάει στις 7 το απόγευμα στο Βαρδινογιάννειο η προετοιμασία του ΟΦΗ για τη νέα χρονιά.

Σημαντική για την ομάδα του Ηρακλείου είναι η παραμονή των Σαλσέδο και Νους τα συμβόλαιο των οποίων ανανεώθηκαν ενώ ο ΟΦΗ απέκτησε τα δικαιώματα και του νεαρού Ίωνα Παπαϊωάννου. Μεταγραφές έγιναν και στο διοικητικό κομμάτι με το Νίκο Νταμπίζα να αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στη θέση του Μηνά Λυσάνδρου ενώ ο Στέλιος Βενετίδης θα είναι ο νέος επικεφαλής της ακαδημίας του ΟΦΗ.

Οι απόντες

Από τη πρωτη συγκεντρωση της Κρητικης ομάδας θα απουσιάσουν οι Νους , Σαλσέδο , Φούντας και Σενγκέλια, που εχουν μεγαλύτερη άδεια απο τους υπόλοιπους παίκτες του ΟΦΗ. Στο μεταξύ, δεν υπολογίζονται από τον Μίλαν Ράσταβατς οι Κουτεντάκης, Σημαντηράκης, Ζαχαριουδάκης, Πιστικός και Φανουράκης, οι οποίοι δεν εχει ξεκαθαρισει ακόμη αν θα παραχωρηθούν δανεικοί ή θα μείνουν ελεύθεροι.

Οι παίκτες των ασπρόμαυρών πέρασαν την Κυριακή 6/7 από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο ΟΦΗ τη νέα περίοδο μετακομίζει και θα χρησιμοποιεί ως έδρα το Παγκρήτιο Στάδιο και όχι το «Γεντί Κουλέ», για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.