ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Ασημένιο μετάλλιο με εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ από την 4χ100μ μικτή εφήβων

Με μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα ολοκληρώθηκε στο Σαμορίν της Σλοβακίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων.

Η ομάδα 4Χ100μ. μικτή ομαδική εφήβων, απαρτιζόμενη από τους Νίκο Παπαθεοδώρου, Βαγγέλη Ντούμα, Ιάσονα Ρούτουλα και Νίκο Σπαθαράκη, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 3:38.96, χάνοντας το χρυσό στο τελευταίο 50άρι από τη Μεγάλη Βρετανία, που κέρδισε τελικά την κούρσα με 3:38.09.

Η επίδοση της ελληνικής τετράδας αποτελεί φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ, τόσο στην κατηγορία εφήβων όσο και σε εκείνη των νέων ανδρών, συντρίβοντας το 3:42.95 που είχαν πετύχει οι Αλέξανδρος Θεοχαρίδης, Παναγιώτης Σαμιλίδης, Ανδρέας Βαζαίος και Κριστιάν Γκολομέεβ στις 21 Αυγούστου 2011, στο Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων της Λίμα.

Παράλληλα, η Ελλάδα κέρδισε μόλις το δεύτερο μετάλλιό της σε ομαδικό αγώνισμα, στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων εφήβων/νεανίδων. Το προηγούμενο ήταν επίσης ασημένιο, στο αντίστοιχο αγώνισμα (4Χ100μ. μικτή ομαδική) των κοριτσιών, το 2008 στο Βελιγράδι, με τις Ασπασία Πετραδάκη, Μαρία Μιχαλάκα, Παναγιώτα Τσιάλτα και Νόρα Δράκου

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει από το Σαμορίν με δύο ασημένις και ένα χάλκινο μετάλλιο (τα άλλα δύο από τον Βαγγέλη Ντούμα στα 100μ. πρόσθιο και τον Ιάσονα Ρούτουλα στα 200μ. μικτή ατομική), με τη χώρα μας να φτάνει πλέον τα 64 μετάλλια (15 χρυσά, 15 αργυρά, 34 χάλκινα) στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπήρξαν αρνητικές εκπλήξεις (με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό του Ντούμα από τον τελικό των 200μ. πρόσθιο) και κάποιοι αθλητές που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, ενώ σημαντικές ήταν οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα δύο μικρότερα μέλη της αποστολής, ο 16χρονος Νίκος Παπαθεοδώρου και η 15χρνη Νεφέλη Μπιλανάκου, που δεν έκαναν μεν το καλύτερο που θα μπορούσαν, αλλά έχουν χρόνο μπροστά τους να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι θεωρούνται από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής κολύμβησης.

Μεγάλο κέρδος για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων ήταν η συμμετοχή σε τρεις τελικούς ομαδικών αγωνισμάτων, με ισάριθμα πανελλήνια ρεκόρ. Εκτός από το σημερινό μετάλλιο, είχαμε την 5η θέση στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed και την 7η στα 4Χ200μ. ελεύθερο εφήβων.