Ηρακλειώτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης Πισίνας στην Αθήνα

Από 18 έως 25 Μαΐου, η καρδιά της ελεύθερης κατάδυσης θα χτυπά στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου στο ΟΑΚΑ, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης Πισίνας. Η Αθήνα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ένα παγκόσμιας κλάσης πρωτάθλημα που θα αναδείξει το καλύτερο πρόσωπο των αγωνισμάτων πισίνας στην ελεύθερη κατάδυση. Περισσότεροι από 260 αθλητές από 44 χώρες και πάνω από 100 απεσταλμένοι εθνικών ομοσπονδιών θα συμμετάσχουν στο κορυφαίο γεγονός της ελεύθερης κατάδυσης για το 2025.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης είναι η πρώτη διοργάνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού «Diving Greece», σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων (CMAS) και την Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ). Σκοπός της «Diving Greece» είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνές κέντρο καταδύσεων, από τις πισίνες υψηλών προδιαγραφών έως τους ανεξερεύνητους βυθούς της ελληνικής θάλασσας.

Η τελετής έναρξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025, στις 18:00, στο κεντρικό κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου στο ΟΑΚΑ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και της προέδρου της CMAS Άννα Αρζανόβα. Την Κυριακή 18 Μαΐου θα υποβληθούν οι επίσημες εγγραφές των συμμετεχόντων και το πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα θα εκκινήσει την Τρίτη 20 Μαΐου.

Η Κρήτη, το Ηράκλειο ειδικά, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος θα έχει συμμετοχή στο Παγκόσμιο.

Πρόκειται για τους αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου ΑΠΝΟΥΣ Ηρακλείου Γιώργο Χατζημανώλη που θα συμμετάσχει στους άνδρες (δυναμική κατηγορία με διπλά πέδιλα) και Γρηγόρη Γιακουμάκη που θα πέσει με τους Masters.

Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του συγχαίρει τους αθλητές του και τους εύχεται κάθε επιτυχία.