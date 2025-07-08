ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ: Δεύτερος ο Δημήτρης Δελάκης στο 3ο Εθνικό Πρωτάθλημα Τοιχοσφαίρισης της ΕΦΟΑ

Μετα από μια χρονιά χωρίς επίσημα τουρνουά Σκουός, τα Εθνικά Πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΦΟΑ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χάρτη των αθλημάτων ρακέτας. Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το 3ο Εθνικό Πρωτάθλημα Τοιχοσφαίρισης (Squash) για το 2025, στις εγκαταστάσεις του Όμιλου Αντισφαιρίσεως Αθηνών.

Ο αθλητής του Ομίλου, Δελάκης Δημήτρης κατέκτησε για πρώτη φορά την 2η θέση σε Εθνικό Πρωτάθλημα Σκουός- μετά την 3η θέση στο πρωτάθλημα του Πειραιά - βάζοντας το «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. στον πίνακα των μεταλλίων σε εθνικές διοργανώσεις Η πορεία του αθλητή του Ομίλου στο πρωτάθλημα επιβεβαιώνει τη συνεχή ανοδική του πορεία και τον καθιερώνει ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του ελληνικού Squash.

Ο Δελάκης μετα τις νίκες του απέναντι στον Ανδρικόπουλο: 11-4, 11-7, 11-6 και τον Μενεξελή 11-4, 11-5, 11-6, έφτασε στον τελικό απέναντι σε έναν από τους πλέον εμπείρους παίκτες στην Ελλάδα τον Λεωνίδα Μπενοβία με τον Δελάκη να κατακτά την δεύτερη θέση με 9-11, 4-11,7-11

Για το «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α αυτό που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτύξει το τμήμα της Τοιχοσφαίρισης, είναι η άμεση κατασκευή ενός τουλάχιστον γηπέδου Σκουός στη πόλη του Ηράκλειου ώστε με την καθοδήγηση του νέου προπονητή κ Γιώργου Περισυνάκη, να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση.

Κύριος στόχος τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες να γνωρίσουν το συναρπαστικό αυτό άθλημα που εχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την αντοχή, την ενίσχυση της δύναμης και της ευελιξίας, βελτιώνει τον συντονισμό και την ευκινησία, καθώς απαιτεί ταχύτητα και στρατηγική σκέψη, ενώ συνδυάζει τεχνική, αντοχή, δύναμη, τακτική, γρήγορες αντιδράσεις και άμεση λήψη αποφάσεων υπό πίεση.

Τα παιδιά, αναπτύσσοντας τις ικανότητες τους, μπορούν να πέτυχουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια ή να λάβουν υποτροφίες από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και από τα παραρτήματά στους στην Ελλάδα που σύντομα ξεκινούν την λειτουργία τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι καλύτεροι αθλητές Τοιχοσφαίρισης είναι πτυχιούχοι των καλύτερων πανεπιστημίων, καθώς μόρφωση και πρωταθλητισμός συμβαδίζουν σε τέτοιας φύσεως αθλήματα.

ΟΦΗ; Παρελθόν ο Βούλγαρος Ναούμοφ - Στο στόχαστρο ο Κολομβιανός στόπερ Χόρχε Σεγκούρα

Ευρωμπάσκετ U20: Ελλάδα – Ισλανδία 79-64 σε φιλικό προετοιμασίας στο Ηράκλειο