ΟΦΗ; Παρελθόν ο Βούλγαρος Ναούμοφ - Στο στόχαστρο ο Κολομβιανός στόπερ Χόρχε Σεγκούρα

Παρελθόν αποτελεί για τον ΟΦΗ ο βούλγαρος τερματοφύλακας, Ντάνιελ Ναούμοφ.

Οι δύο πλευράς αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας, κάτι που συζητούσαν εδώ και καιρό καθώς ο Ναούμοφ ήθελε να αποχωρήσει από την Κρητική ομάδα.

Μετά την απόκτηση του Κλίντμαν Λίλο, διαφοροποιήθηκαν οι συσχετισμοί για τον ρόλο κάθε τερματοφύλακα, συνυπολογίζοντας και μια σειρά από δεδομένα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Daniel Naumov.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας ήρθε στον ΟΦΗ τον Σεπτέμβριο του 2024 και στο διάστημα παραμονής του υπερασπίστηκε την εστία της ομάδας μας σε 9 αναμετρήσεις.

Daniel, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου».

Στο στόχαστρο ο Κολομβιανός στόπερ Χόρχε Σεγκούρα

Για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση του Κολομβιανού, Χόρχε Σεγκούρα σύμφωνα με το gentikoule.gr.

Πρόκειται για έναν δυναμικό στόπερ 28 χρονών (18/1/1997), που προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά όπου μέτρησε 33 συμμετοχές με την Λοκομοτίβ Πλοντβιβ χάνοντας μόλις επτά παιχνίδια (τα τρία λόγω καρτών).