Ευρωμπάσκετ U20: Ελλάδα – Ισλανδία 79-64 σε φιλικό προετοιμασίας στο Ηράκλειο
εθνικη νεων ανδρων -ισλανδια
clock 19:58 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ επικράτησε 79-64 της Ισλανδίας στο τελευταίο φιλικό πριν το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20 στο Ηράκλειο  (12-20/7).

Ένα 6-1 (2’) ήταν το… εισαγωγικό σημείο της ελληνικής ομάδας στο παιχνίδι με την Ισλανδία να καταφέρνει μέσα (και) από το μακρινό σουτ να φέρει τον αγώνα στα ίσια (11-11, 6’30’’). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε χωρίς η διαφορά να «ανοίξει», κάτι που έγινε στο δεύτερο. Εκεί η Ελλάδα συνέχισε με καλές συνεργασίες, βρήκε λύσεις από την άμυνά της σε αρκετές περιπτώσεις για να φτάσει ως το +14 (38-24, 16’20’’) από τα χέρια του Ροζάκη. Η Ισλανδία «θυμήθηκε» το τρίποντο, βρήκε το στόχο από τα 6μ75, για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με την διαφορά στο +11 (44-33).

Η Ισλανδία «θυμήθηκε» το τρίποντο, βρήκε το στόχο από τα 6μ75, για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με την διαφορά στο +11 (44-33) και συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό για να πλησιάσει στους τρεις (50-47, 28’). Ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίκτες του να αντιδρούν άμεσα και μέσα σε κάτι λιγότερο από τρία λεπτά έκαναν ένα 9-2 με τον Ροζακέα  να στέλνει την διαοφορά στο +10 (59-49). Ο Παγώνης πήρε τη σκυτάλη για το 61-49 (31’10’’) και ο Λιοτόπουλος ακολούθησε για το +14 (63-49, 32’10’’). Ο Ροζακέας οδήγησε στο +18 (73-55, 35’) και ο Χαντζής φρόντισε να… τηρηθούν οι αποστάσεις (76-58 (37’20’’), λίγο πριν η αυλαία πέσει με το τελικό 79-64. 

*Η Ελλάδα αγωνίστηκε χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ που ενσωματώθηκε σήμερα στην αποστολή στο Ηράκλειο και τον Στέφανο Σπάρταλη, ο οποίος προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

*Το Ευρωμπάσκετ U20 αρχίζει στις 12 Ιουλίου στο Ηράκλειο.. Η είσοδος για παιδιά έως και 15 ετών είναι ελεύθερη.

Διαιτητές: Χριστινάκης, Ξυλάς, Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 19-16, 44-33, 57-49, 79-64

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Χαντζής 5 (1), Καπετάκης 7 (1), Τουλιάτος 6, Παρασκευόπουλος 2, Ροζακέας 8 (2), Σούλης 9, Ροζάκης 6, Αβδάλας 8, Λιοτόπουλος 8, Πατρίκης 4, Παγώνης 16 (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
