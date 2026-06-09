Το χόμπι που “χαρίζει” 10 χρόνια ζωής

Όχι, δεν είναι ούτε η γυμναστική ούτε το διάβασμα βιβλίων ούτε η συλλογή γραμματοσήμων.

Όταν γίνεται λόγος για μακροζωία, οι περισσότεροι στρέφονται σε γνωστές συνταγές ευεξίας: ισορροπημένη διατροφή, συστηματική άσκηση, ποιοτικός ύπνος και περιορισμός του στρες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε έναν παράγοντα που συχνά υποτιμάται: τις εμπειρίες που μας προσφέρουν χαρά, κοινωνική σύνδεση και ψυχική τόνωση.

Η ψυχική ευεξία δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα «μπόνους» για την καλή υγεία. Αντίθετα, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η θετική διάθεση, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που μας γεμίζουν ενέργεια μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική ποιότητα ζωής. Και κάπου εδώ εμφανίζεται ένα χόμπι που ελάχιστοι θα φαντάζονταν ότι θα συνδεόταν με τη μακροζωία.

Ο λόγος για τις συναυλίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οι ερευνητές, μάλιστα, εκτίμησαν ότι όσοι συμμετέχουν συχνά σε συναυλίες θα μπορούσαν να απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία τους.

Η έρευνα διεξήχθη από την O2 σε συνεργασία με τον ερευνητή Patrick Fagan και εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ψυχομετρικές αξιολογήσεις και μετρήσεις καρδιακού ρυθμού, ενώ κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως γιόγκα, βόλτες με σκύλο και παρακολούθηση συναυλιών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι συναυλίες είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αύξηση στην αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερο αίσθημα εγγύτητας με άλλους ανθρώπους και σημαντική ενίσχυση της νοητικής διέγερσης. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το εύρημα ότι μόλις 20 λεπτά σε μια ζωντανή μουσική εκδήλωση αρκούσαν για να βελτιώσουν αισθητά τους δείκτες ευεξίας.

Τα ευρήματα δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη. Μια συναυλία είναι κάτι περισσότερο από μουσική. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, συναισθηματική έκφραση, κοινωνική αλληλεπίδραση και συμμετοχή σε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Η αίσθηση του «ανήκειν» και η συλλογική εμπειρία που δημιουργείται μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για την ψυχική υγεία.

Φυσικά, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι οι συναυλίες δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση για περισσότερα χρόνια ζωής. Ωστόσο, ενισχύουν παράγοντες που η επιστήμη έχει ήδη συνδέσει με καλύτερη υγεία και ευεξία. Εσύ έκλεισες τα εισιτήριά σου για τις συναυλίες του καλοκαιριου;

Πηγή: jenny.gr

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