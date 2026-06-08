Καινούργιου: «Με γράφουν γριά δίπλα στον Παναγιώτη. Τι να κάτσω να απαντήσω;»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε τα σκληρά σχόλια που δέχτηκε η ίδια κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες, και μετά τα σχόλια από κάτω, παιδιά έπαθα σοκ. Πόση τοξικότητα και πόση κακία; Πόσα πολλά προβλήματα κάποιοι μπορεί να έχουν μέσα τους; Δηλαδή πόσο κομπλεξικοί μπορεί να είναι για να βγάλουν τέτοιον οχετό σε μία γυναίκα; Επίσης είναι φωτογραφίες από παπαράσι. Μπορεί να είσαι εκείνη τη μέρα, να είναι η γυναίκα ατημέλητη. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην έχει βαφτεί. Μια κακή φωτογραφία, ένα κακό φως. Στάθηκε η αφορμή να διαβάσω ποια είναι η Εύα Καρύδη και να δω παλαιότερες συνεντεύξεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα, πόσο ωραία έχει μιλήσει για τη σύντροφό του

Να λέει λοιπόν, ότι "πόσο πολύ τη θαυμάζω, πόσο σπουδαίο είναι που είμαι δίπλα της, πόσο περήφανος νιώθω που με έχει επιλέξει για σύντροφό της". Δηλαδή συγκινήθηκα. Έργα της υπάρχουν από το Λούβρο μέχρι και την Αίγυπτο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν έργα της, οπότε έμαθα τελικά ποια είναι η συγκεκριμένη γυναίκα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Και συνέχισε: «Επειδή το έχω βιώσει και στην περίοδο της εγκυμοσύνης μου, υπάρχουν φωτογραφίες μου στις οποίες ήμουν πρησμένη, κακό φως και δίπλα ο σύντροφός μου, ντυμένος, χύμα με τις φόρμες, να γράφουνε τέρατα από κάτω. Τέρατα, δεν καταλαβαίνετε! Δεν το συνέχισα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή η διαδικασία, αλλά βλέπω τώρα ότι ένας άνθρωπος μπαίνει και ίσως δίνει έτσι το πράσινο φως και για όλους εμάς, να το κάνουμε κι εμείς... Κάτω από φωτογραφίες με γράφουν γριά δίπλα στον Παναγιώτη. Δηλαδή πραγματικά, να κάτσω να απαντήσω;», είπε η παρουσιάστρια.

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