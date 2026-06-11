Στον «πάγο» οι προκηρύξεις για θέσεις - κλειδιά στην Υγεία μέσω ΑΣΕΠ λόγω εκλογών

Σε αναστολή φαίνεται ότι έχει βάλει το υπουργείο Υγείας τη διαδικασία επιλογής νέων στελεχών για μεγάλους Οργανισμούς της Υγείας μέσω ΑΣΕΠ, λόγω της προεκλογικής περιόδου που όπως όλα δείχνουν έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Με βάση τον νόμο Κεραμέως, όλες οι θέσεις σε φορείς του Δημοσίου πρέπει να προκηρύσσονται μέσω του ανεξάρτητου φορέα, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη.

Το ίδιο μοντέλο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με τους διοικητές νοσοκομείων, αν και υπήρξαν καταγγελίες από υποψηφίους για παρατυπίες.

Ωστόσο, ο νόμος που η κυβέρνηση ψήφισε και ανέδειξε ως βασικό εργαλείο αξιοκρατίας φαίνεται να εφαρμόστηκε μόνο στην περίπτωση των διοικητών του ΕΣΥ, καθώς μέχρι σήμερα στον χώρο της Υγείας δεν έχει εκδοθεί καμία προκήρυξη για προέδρους μεγάλων Οργανισμών και φορέων.

Αντίθετα, η πρακτική που ακολουθείται είναι οι προσωρινοί πρόεδροι να παραμένουν στις θέσεις τους έως ότου προκηρυχθούν οι σχετικές θέσεις και ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του ΕΟΔΥ, του ΕΟΦ, του ΙΦΕΤ και άλλων φορέων.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση μπορεί να τοποθετεί πρόσωπα της επιλογής της χωρίς να παραβιάζει το ισχύον πλαίσιο, καθώς η προσωρινή τοποθέτηση προβλέπεται από τον ίδιο νόμο.

Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ

Πάντως, τις επόμενες ημέρες η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα κληθεί να ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς η θητεία της διοικήτριας Θεανώς Καρποδίνη ολοκληρώνεται σε περίπου 10 ημέρες.

Πηγές αναφέρουν ότι εδώ και ημέρες επικρατεί ανησυχία στον ΕΟΠΥΥ, καθώς εάν δεν ανανεωθεί άμεσα η θέση της ή δεν τοποθετηθεί άλλο πρόσωπο επισήμως, δημιουργούνται προβλήματα με εξόφληση εργαζομένων και προμηθευτών.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αν και από την αρχή της θητείας του είχε αναζητήσει νέα πρόσωπα για τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιώντας επαφές με στελέχη της αγοράς Υγείας, όλα δείχνουν ότι τελικά θα δώσει παράταση στη θητεία της κ. Καρποδίνη.

Εξάλλου όπως τονίζουν υψηλόβαθμες πηγές στο , ακριβώς εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου, σε κεντρικό επίπεδο ελήφθη η απόφαση να μην υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Άλλωστε, το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση, που ουσιαστικά έχει ήδη προεκλογικά χαρακτηριστικά, να αλλάξει πρόσωπα στους μεγάλους φορείς, ώστε να αποφευχθεί αναστάτωση, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι οι μεγάλοι Οργανισμοί θα συνεχίσουν με τα ίδια πρόσωπα μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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