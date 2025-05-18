Πόσο χρόνο ξοδεύουμε ετησίως μπροστά στην ντουλάπα;

Η ακαταστασία στις ντουλάπες και το άγχος να επιλέξουμε τα κατάλληλα ρούχα μεταφράστηκαν σε αριθμούς. Η μέση γυναίκα περνά σχεδόν 17 λεπτά την ημέρα αναζητώντας το τι θα φορέσει, κάτι που ισοδυναμεί με τέσσερις ημέρες τον χρόνο, δηλαδή 96 ώρες ετησίως! Από τα 18 έως τα 60 έτη, αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν έξι μήνες ζωής.

Το αιώνιο “Δεν έχω τίποτα να φορέσω!”

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο καμπάνιας μιας βρετανικής εταιρείας ρούχων, διαπίστωσε πως ο τεράστιος χρόνος που περνούν οι γυναίκες μπροστά στη ντουλάπα τους έχει οδηγήσει το 62% αυτών να υποφέρουν από «οργή ντουλαπιού» (wardrobe rage) – δηλαδή παράλογες εκρήξεις εκνευρισμού επειδή αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να φορέσουν που να τους αρέσει.

Αλλά και οι άνδρες δεν μένουν ανεπηρέαστοι: ξοδεύουν περίπου 13 λεπτά την ημέρα, δηλαδή τρεις ημέρες τον χρόνο, για να διαλέξουν τι θα φορέσουν. Ενώ ένας στους πέντε παραδέχεται πως πετά τα ρούχα του στο δωμάτιο από απογοήτευση, ενώ πάνω από το ένα τρίτο έχει βιώσει τουλάχιστον μία φορά την «οργή της ντουλάπας».

Τι προκαλεί τον εκνευρισμό όταν διαλέγουμε ρούχα;

Το 62% των γυναικών αναφέρει πως βιώνει συχνά συναισθηματικές εκρήξεις εξαιτίας της κατάστασης της ντουλάπας τους, ενώ το 28% των ανδρών δηλώνει πως πετά ρούχα σε στιγμές απογοήτευσης.

Η λύση; Οργάνωση!

Οι ειδικοί μόδας προτείνουν μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην επιλογή ρούχων. Η ύπαρξη μιας προσεκτικά οργανωμένης ντουλάπας μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να επιλέξουμε ρούχα. Ιδανικά, η επιλογή outfit δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο λεπτά το πρωί – κάτι εφικτό μόνο όταν η ντουλάπα είναι τακτοποιημένη και περιλαμβάνει μόνο κομμάτια που μας εξυπηρετούν και μας κάνουν να νιώθουμε άνετα και όμορφα μέσα σε αυτά.

Η οργάνωση της ντουλάπας προσφέρει όχι μόνο πρακτικά οφέλη, αλλά και σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία μας. Επιπλέον, η δωρεά ρούχων που δεν χρησιμοποιούμε πλέον βοηθά να απαλλαγούμε από τη συναισθηματική «φόρτιση» του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε έναν πιο λειτουργικό και θετικό προσωπικό χώρο.

Τι αναφέρουν τα στατιστικά για τα ρούχα που δεν χρησιμοποιούμε;

Η έρευνα δείχνει ότι μια μέση ντουλάπα περιέχει 152 ρούχα και αξεσουάρ, αλλά μόνο το 44% αυτών φοριούνται τακτικά. Το υπόλοιπο 56% μένει αχρησιμοποίητο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 12% των ανθρώπων έχουν πάνω από 300 ρούχα, τα οποία δεν φορούν ποτέ.

Αυτή η υπερβολική συσσώρευση οδηγεί σε συχνές εκρήξεις καταναλώνοντας πολύτιμο χρόνο και ενέργεια.

Η αποσυμφόρηση της ντουλάπας δεν είναι απλώς μια πράξη καθαριότητας και οργάνωσης, αλλά και απελευθέρωσης, ένα βήμα προς μια καλύτερη καθημερινότητα που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους.

Πηγή: vita.gr

