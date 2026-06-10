Στα 19 του πούλησε ΑΙ εφαρμογή που μετράει θερμίδες για 30 εκατ. δολάρια

Στα 19 του χρόνια, την ώρα που οι περισσότεροι συνομήλικοί του σχεδιάζουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, ο Ζακ Γιαντεγκάρι έχει ήδη καταφέρει αυτό που για πολλούς ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών αποτελεί όνειρο ζωής: να πουλήσει την εφαρμογή που δημιούργησε έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το BusinessInsider.

Η εφαρμογή Cal AI, την οποία ανέπτυξε όσο ακόμη φοιτούσε στο λύκειο, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή θερμίδων μέσω φωτογραφιών τροφίμων και γνώρισε εντυπωσιακή απήχηση.

Η επιτυχία της οδήγησε τη MyFitnessPal στην εξαγορά της, στα τέλη του 2025, μετατρέποντας τον νεαρό δημιουργό της σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς επιχειρηματιών της τεχνολογίας.



Το app κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάιο του 2024, συγκεντρώνοντας 10 εκατ. χρήστες και 30 εκατ. δολάρια έσοδα.

«Θέλουμε η κληρονομιά της Τεχνητής Νοημοσύνης της Καλιφόρνια να υπάρχει για πάντα και να συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε στο BusinessInsider. «Ταυτόχρονα, η αποστολή της ζωής μου δεν είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής παρακολούθησης θερμίδων».





Το Cal AI δεν είναι η μόνη επιχειρηματική του δραστηριότητα



Ο Γιαντεγκάρι είχε γίνει γνωστός στον χώρο της τεχνολογίας πριν από την εφαρμογή Cal AI. Πούλησε το πρώτο του app, Totally Science, έναν ιστότοπο που επιτρέπει στους μαθητές να παίζουν παιχνίδια κατά τη διάρκεια του σχολείου, για 100.000 δολάρια όταν ήταν 16 ετών.

Μετά την πώληση του Cal AI, ο Ζακ Γιαντεγκάρι δεν άργησε να στραφεί στο επόμενο επιχειρηματικό του εγχείρημα. Μαζί με την ομάδα του δημιούργησε το Flow, μια εφαρμογή που φιλοδοξεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών. Η πρώτη της λειτουργία, το Flow Alarm Clock, σχεδιάστηκε για όσους δυσκολεύονται να ξυπνήσουν, πατούν επανειλημμένα αναβολή ή ξεκινούν τη μέρα τους κάνοντας ατελείωτο doomscrolling.



Οι χρήστες προμηθεύονται μια μικρή βάση σύνδεσης και, μέσω της εφαρμογής, επιλέγουν ποιες εφαρμογές θα παραμένουν μπλοκαρισμένες. Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, πρέπει να σηκωθούν και να ακουμπήσουν το κινητό στη βάση για να το απενεργοποιήσουν και να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις εφαρμογές. Παράλληλα, το Flow παρακολουθεί τα μοτίβα ύπνου και καταγράφει ήχους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία που διαθέτει στον χώρο του έχει δημιουργήσει την αυτοπεποίθηση να θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε κάτι νέο. Ειδικά όταν ο κλάδος της υγείας και της ευεξίας γνωρίζει άνθηση.



«Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου κλάδοι εργασίας — υγεία, παραγωγικότητα και ευεξία — επειδή έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε ο ίδιος.

Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας δήλωσε ότι η οικονομία της ευεξίας έφτασε τα 6,8 τρισ. δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 9,8 τρισ. δολάρια έως το 2029.

(Με πληροφορίες από BusinessInsider)

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