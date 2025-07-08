Το γλυκό της ημέρας: Χαλβάς του μπακάλη

Υλικά

Μερίδες: 6

Για τον χαλβά

500 γρ. μέλι

500 γρ. ταχίνι (από σουσάμι)

100 γρ. ξηροί καρποί, χοντροσπασμένοι

½ κουτ. γλυκού κανέλα

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το μέλι σε μέτρια φωτιά μέχρι να φτάσει στους 118°C (ή μέχρι να σχηματίζει μπίλιες σε κρύο πιατάκι -να είναι ελαστικές, όχι ρευστές), με θερμόμετρο ζαχαροπλαστικής.

Βήμα 2

Σε μεταλλικό μπολ ρίχνουμε το ταχίνι και σιγά-σιγά ενσωματώνουμε το σιρόπι ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να ξεκολλάει από τα τοιχώματα. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει ελαφρά, το πλάθουμε σε μπαστούνι και το τοποθετούμε πάνω σε σχάρα με λαδόκολλα.

Βήμα 3

Πασπαλίζουμε με ξηρούς καρπούς και κανέλα και πιέζουμε απαλά για να ενσωματωθούν. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς προτού σερβίρουμε.

Βήμα 4

Η πιο εύκολη εκδοχή: Αγοράζουμε έτοιμο χαλβά από το παντοπωλείο και τον ψήνουμε, για μια διαφορετική εμπειρία. Τυλίγουμε 100 γρ. χαλβά σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα.

Βήμα 5

Ψήνουμε στον φούρνο για 5' στους 200°C ή στη σχάρα για 3' -4' . Ανοίγουμε το πακετάκι, ραντίζουμε με φρέσκο χυμό λεμονιού και πασπαλίζουμε κανέλα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

