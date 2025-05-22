Το γλυκό της ημέρας: Cheesecake σοκολάτας με 3 υλικά!

Υλικά

100 γρ. μαύρη σοκολάτα



3 αυγά



120 γρ. τυρί κρέμα

Εκτέλεση

Ξεχωρίστε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτυπήστε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν σκληρά.

Λιώστε τη μαύρη σοκολάτα και ανακατέψτε την πρώτα με το τυρί κρέμα και μετά με τους κρόκους. Μόλις ανακατευτούν καλά, ενσωματώστε απαλά τα ασπράδια των αυγών.

Αδειάστε σε ένα λαδωμένο γυάλινο δοχείο που θα τοποθετήσετε σε ένα άλλο σκεύος με νερό.

Ψήστε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 15 λεπτά, στη συνέχεια χαμηλώστε τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς και ψήστε για άλλα 15 λεπτά.

Σβήστε το φούρνο και αφήστε να κρυώσει για άλλα 15 λεπτά.

Βγάλτε από τη φόρμα μόνο όταν το κέικ κρυώσει εντελώς.

Πηγή: govastileto.gr

