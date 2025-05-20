Το γλυκό της ημέρας: Κέικ μήλου

Υλικά

1 κιλό μήλα



3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα



2/3 φλ. τσαγιού γάλα, ελαφρώς ζεσταμένο



3 κ. σ. βούτυρο, λιωμένο



1 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας



1/2 φλ. τσαγιού αλεύρι



1/2 φλ. τσαγιού ζάχαρη άχνη



1/2 κ. γλ. κανέλα



1 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ



1/4 κ. γλ. αλάτι

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και στρώστε μία φόρμα για κέικ με λαδόκολλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπήστε γρήγορα τα αυγά, το γάλα, το βούτυρο και τη βανίλια.

Προσθέστε το αλεύρι, τη ζάχαρη άχνη, την κανέλα, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και ανακατέψτε μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα.

Ξεφλουδίστε τα μήλα και κόψτε τα σε πολύ λεπτές φέτες με ένα μαντολίνο. Προσθέστε τα στο μπολ και ανακατέψτε τα για να τα καλύψετε όλα με το μείγμα του αλευριού.

Μεταφέρετε τα μήλα στο ταψί, ισιώνοντας τα κομμάτια που προεξέχουν. Ρίξτε ομοιόμορφα το υπόλοιπο κουρκούτι στην κορυφή της φόρμας.

Μεταφέρετε τη φόρμα στο φούρνο και ψήστε για 50- 60 λεπτά.

Αφήστε το να σταθεροποιηθεί στο ταψί για 10 λεπτά και στη συνέχεια μεταφέρετε σε μια σχάρα για να κρυώσει για άλλα 15 λεπτά.

Προαιρετικά: πασπαλίστε με λίγη ζάχαρη άχνη και κόψτε το σε φέτες για να το απολαύσετε.

Πηγή: govastileto.gr

