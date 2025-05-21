Το γλυκό της ημέρας: Κέικ μήλου σε ταψί

Αν ψάχνετε για ένα επιδόρπιο που να συνδυάζει νοστιμιά και ταχύτητα, το κέικ μήλου στο τηγάνι είναι από τις πιο έξυπνες και απολαυστικές λύσεις- και δεν χρειάζεται καν φούρνο.

Δεν απαιτεί περίπλοκες τεχνικές και είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα ζεστό, σπιτικό γλυκό με υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στην κουζίνα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος αναδεικνύει το άρωμα και τη φρεσκάδα των μήλων με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς θα φτιάξετε το πιο εύκολο κέικ μήλου σε τηγάνι

Για να το φτιάξετε, θα χρειαστείτε 180 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 25 γραμμάρια γάλα σε σκόνη- αυτά αποτελούν τη βάση του μείγματος. Προσθέστε ένα κουταλάκι μπέικιν πάουντερ, 50 ml φυτικό λάδι και 30 γραμμάρια αποξηραμένη πάστα μήλου.

Ένα κουταλάκι κανέλα θα δώσει αυτό το γνώριμο, ζεστό άρωμα που όλοι αγαπάμε. Για το ψήσιμο, επιλέξτε ένα αντικολλητικό τηγάνι με καπάκι, ώστε να διατηρηθεί η υγρασία και να ψηθεί σωστά.

Αν θέλετε να δώσετε μια πιο προσωπική πινελιά, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε κομματάκια σοκολάτας ή ψιλοκομμένα καρύδια. Αυτές οι προσθήκες ενσωματώνονται χωρίς πρόβλημα στο μείγμα και προσφέρουν πλούσια υφή και επιπλέον γεύση, χωρίς να επηρεάζουν τον χρόνο ψησίματος ή την ισορροπία της συνταγής.

Image

Για να συνοδεύσετε το κέικ, ένα ποτήρι φρέσκος χυμός μήλου ενισχύει τις φρουτώδεις νότες, ενώ ένας ήπιος, γλυκός μηλίτης είναι ιδανικός αν προτιμάτε κάτι αλκοολούχο. Αυτοί οι συνδυασμοί δένουν τέλεια με τη γεύση του κέικ και κάνουν το επιδόρπιο ακόμα πιο απολαυστικό.

Η προετοιμασία είναι απλή. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε καλά όλα τα ξηρά υλικά. Προσθέστε το λάδι και λίγο νερό για να φτιάξετε έναν λείο χυλό. Ρίξτε την πάστα μήλου και ανακατέψτε απαλά, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως. Ζεστάνετε το αντικολλητικό τηγάνι σε χαμηλή φωτιά, ρίξτε μέσα το μείγμα και σκεπάστε το. Ψήστε το σε χαμηλή θερμοκρασία.

Στη μέση του ψησίματος, αναποδογυρίστε το κέικ με προσοχή για να ροδίσει κι από τις δύο πλευρές. Πριν σκεπάσετε ξανά, προσθέστε μερικά κομματάκια βούτυρο στην επιφάνεια. Θα δώσει μια υπέροχη, χρυσαφένια κρούστα και μια βαθύτερη, βουτυρένια γεύση.

Ορισμένα λάθη μπορούν να χαλάσουν το αποτέλεσμα. Μην ανεβάσετε τη φωτιά, γιατί το κέικ θα καεί εξωτερικά και θα μείνει άψητο στο κέντρο. Μην το γυρίσετε πριν ροδίσει καλά η πρώτη πλευρά – διαφορετικά, μπορεί να σπάσει. Και, όσο κι αν σας τραβάει η περιέργεια, μην σηκώνετε συνεχώς το καπάκι: η εσωτερική θερμότητα είναι καθοριστική για να ψηθεί σωστά.

Το κέικ μήλου στο τηγάνι είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζονται ούτε περίπλοκες τεχνικές, ούτε ειδικός εξοπλισμός για να φτιάξετε κάτι πραγματικά απολαυστικό. Με απλά υλικά και λίγη προσοχή, έχετε ένα γλυκό που θα ζητάνε όλοι ξανά και ξανά.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το γλυκό της ημέρας: Κέικ μήλου