Τι θα φάμε σήμερα; Πεντανόστιμη πίτα με λαχανικά

Υλικά

3 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

1/3 φλ. τσαγιού τυρί cottage (ή γιαούρτι)

3 κ. σ. ελαιόλαδο

1 2/3 φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/3 φλ. τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα

2 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ

1 κ. γλ. αλάτι

3 φλ. τσαγιού κολοκυθάκια, ψιλκομμένα

1 φλ. τσαγιού τριμμένο καρότο

3 κρεμμυδάκια, κομμένα σε κύβους

2 κ. σ. φρέσκο άνηθο

1 γεμάτο φλ. τσαγιού τεμαχισμένη μοτσαρέλα

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς και στρώστε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε τα αυγά με το τυρί cottage και το ελαιόλαδο.

Προσθέστε το αλεύρι, την τριμμένη παρμεζάνα, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και ανακατέψτε για να συνδυαστούν.

Στη συνέχεια, προσθέστε τα κολοκυθάκια, τα καρότα, τα κρεμμυδάκια και τον άνηθο και χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να τα ενσωματώσετε.

Τέλος, ρίξτε μέσα την τριμμένη μοτσαρέλα και ανακατέψτε.

Μεταφέρετε το μείγμα στο ταψί και απλώστε το ομοιόμορφα με μια λαστιχένια σπάτουλα.

Ρίξτε λίγο ελαιόλαδο από πάνω και απλώστε το είτε με ένα πινέλο είτε με τα δάχτυλά σας.

Γαρνίρετε με σουσάμι και ψήστε για 35- 45 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Αφήστε την πίτα να σταθεροποιηθεί στο ταψί για 10 λεπτά και στη συνέχεια μεταφέρετε σε μια σχάρα για να κρυώσει λίγο ακόμα πριν την κόψετε.

Πηγή: newsbeast.gr

