Τι θα φάμε σήμερα; Μπουγιουρντί

Υλικά
Μερίδες: 4
- 180 γρ. φέτα
- 1 μεγάλη ντομάτα αποφλοιωμένη, ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη
- 1 πιπεριά καυτερή ψημένη, ξεφλουδισμένη και ψιλοκομμένη
- 120 γρ. κασέρι
- 1 πρέζα μπούκοβο
- 1 πρέζα άγρια ρίγανη
- 1 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο
Διαδικασία
Βήμα 1
Βάζουμε τη φέτα σε ένα σαγανάκι (σκεύος), την ντομάτα, την καυτερή πιπεριά, το κασέρι και το μπούκοβο. Τα βάζουμε σε δυνατό φούρνο να ψηθούν για 5-6′.
Βήμα 2
Όταν το βγάλουμε από το φούρνο, ρίχνουμε τη ρίγανη, το ελαιόλαδο και σερβίρουμε.
Πηγή: cantina.protothema.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: