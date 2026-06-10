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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Μπουγιουρντί
μπουγιουρντί, φέτα
clock 10:31 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Μερίδες: 4

  • 180 γρ. φέτα
  • 1 μεγάλη ντομάτα αποφλοιωμένη, ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη
  • 1 πιπεριά καυτερή ψημένη, ξεφλουδισμένη και ψιλοκομμένη
  • 120 γρ. κασέρι
  • 1 πρέζα μπούκοβο
  • 1 πρέζα άγρια ρίγανη
  • 1 κουτ. σούπας  ε.π. ελαιόλαδο

Διαδικασία

Βήμα 1

Βάζουμε τη φέτα σε ένα σαγανάκι (σκεύος), την ντομάτα, την καυτερή πιπεριά, το κασέρι και το μπούκοβο. Τα βάζουμε σε δυνατό φούρνο να ψηθούν για 5-6′.

Βήμα 2

Όταν το βγάλουμε από το φούρνο, ρίχνουμε τη ρίγανη, το ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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