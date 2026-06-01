Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτεκάκια με μπαμπαγκανούς

Υλικά
Για 2 άτομα
Για το μπαμπαγκανούς
2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
2 κ.σ. ταχίνι
1 ακέρωτο λεμόνι, τον χυμό και το ξύσμα
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
5 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
αλάτι, μαύρο πιπέρι
λίγο κύμινο, στη μύτη μιας κουταλιάς του γλυκού
Για τα μπιφτέκια
200 γρ. κιμά αρνίσιο
200 γρ. κιμά μόσχου
1 μικρό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
1 κ.γ. αλάτι
2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Μπαμπαγκανούς: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C. Τρυπάμε τις μελιτζάνες με ένα πιρούνι και τις ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 35΄ μέχρι να καούν εξωτερικά και να μαλακώσουν στο εσωτερικό τους. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν, ξεφλουδίζουμε και στραγγίζουμε τη σάρκα σε ένα σουρωτήρι για λίγα λεπτά.
Βήμα 2
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη μελιτζάνα με όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τον κιμά.
Βήμα 3
Μπιφτέκια: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια μας για 6΄-7΄ βρέχοντας συχνά τα χέρια μας με κρύο νερό. Αφήνουμε για περίπου 1 ώρα στο ψυγείο να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Βήμα 4
Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 220°C στις αντιστάσεις. Πλάθουμε 4 ή 6 μπιφτεκάκια σε σχήμα της αρεσκείας μας και ψήνουμε στον φούρνο σε ένα ταψάκι για περίπου 20΄, μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν ζουμερά στο εσωτερικό τους.
Βήμα 5
Μοιράζουμε μελιτζανοσαλάτα σε δύο πιάτα και σερβίρουμε με τα μπιφτέκια.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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