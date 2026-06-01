Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτεκάκια με μπαμπαγκανούς

Υλικά



Για 2 άτομα



Για το μπαμπαγκανούς



2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες



2 κ.σ. ταχίνι



1 ακέρωτο λεμόνι, τον χυμό και το ξύσμα



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



5 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



αλάτι, μαύρο πιπέρι



λίγο κύμινο, στη μύτη μιας κουταλιάς του γλυκού

Για τα μπιφτέκια



200 γρ. κιμά αρνίσιο



200 γρ. κιμά μόσχου



1 μικρό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο



1 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά



1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα



1 κ.γ. αλάτι



2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο



μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Μπαμπαγκανούς: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C. Τρυπάμε τις μελιτζάνες με ένα πιρούνι και τις ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 35΄ μέχρι να καούν εξωτερικά και να μαλακώσουν στο εσωτερικό τους. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν, ξεφλουδίζουμε και στραγγίζουμε τη σάρκα σε ένα σουρωτήρι για λίγα λεπτά.

Βήμα 2



Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη μελιτζάνα με όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τον κιμά.

Βήμα 3



Μπιφτέκια: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια μας για 6΄-7΄ βρέχοντας συχνά τα χέρια μας με κρύο νερό. Αφήνουμε για περίπου 1 ώρα στο ψυγείο να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Βήμα 4



Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 220°C στις αντιστάσεις. Πλάθουμε 4 ή 6 μπιφτεκάκια σε σχήμα της αρεσκείας μας και ψήνουμε στον φούρνο σε ένα ταψάκι για περίπου 20΄, μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν ζουμερά στο εσωτερικό τους.

Βήμα 5



Μοιράζουμε μελιτζανοσαλάτα σε δύο πιάτα και σερβίρουμε με τα μπιφτέκια.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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