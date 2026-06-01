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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Μπιφτεκάκια με μπαμπαγκανούς
μπιφτέκια
clock 07:20 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Για 2 άτομα

Για το μπαμπαγκανούς

2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

2 κ.σ. ταχίνι

1 ακέρωτο λεμόνι, τον χυμό και το ξύσμα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

5 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

λίγο κύμινο, στη μύτη μιας κουταλιάς του γλυκού

Για τα μπιφτέκια

200 γρ. κιμά αρνίσιο

200 γρ. κιμά μόσχου

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Μπαμπαγκανούς: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C. Τρυπάμε τις μελιτζάνες με ένα πιρούνι και τις ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 35΄ μέχρι να καούν εξωτερικά και να μαλακώσουν στο εσωτερικό τους. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν, ξεφλουδίζουμε και στραγγίζουμε τη σάρκα σε ένα σουρωτήρι για λίγα λεπτά.

Βήμα 2

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη μελιτζάνα με όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τον κιμά.

Βήμα 3

Μπιφτέκια: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά με τα χέρια μας για 6΄-7΄ βρέχοντας συχνά τα χέρια μας με κρύο νερό. Αφήνουμε για περίπου 1 ώρα στο ψυγείο να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Βήμα 4

Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 220°C στις αντιστάσεις. Πλάθουμε 4 ή 6 μπιφτεκάκια σε σχήμα της αρεσκείας μας και ψήνουμε στον φούρνο σε ένα ταψάκι για περίπου 20΄, μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν ζουμερά στο εσωτερικό τους.

Βήμα 5

Μοιράζουμε μελιτζανοσαλάτα σε δύο πιάτα και σερβίρουμε με τα μπιφτέκια.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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