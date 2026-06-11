Τι θα φάμε σήμερα; Σολομό στον φούρνο με ντομάτα, ελιές και κάππαρη

Υλικά
- 2 φιλέτα σολομού
- 2- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 μεγάλη ντομάτα ή 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση
- 1 μικρό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες
- 1- 2 σκελίδες σκόρδο
- 1 κ. σ. κάππαρη
- 8- 10 ελιές (Καλαμών ή πράσινες)
- Χυμό από 1 λεμόνι
- Ρίγανη ή θυμάρι
- Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
- Σε ένα ταψί βάλτε τις ντομάτες, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις ελιές και την κάππαρη.
- Ραντίστε με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και ανακατέψτε ελαφρά για να απλωθούν τα αρώματα.
- Τοποθετήστε από πάνω τα φιλέτα σολομού.
- Περιχύστε με τον χυμό λεμονιού και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο.
- Ψήστε για 15- 18 λεπτά, μέχρι να γίνει ο σολομός ζουμερός και τα λαχανικά να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.
- Σερβίρετε με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και επιπλέον λεμόνι, αν το επιθυμείτε.
Πηγή: newsbeast.gr
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