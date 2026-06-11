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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Σολομό στον φούρνο με ντομάτα, ελιές και κάππαρη
σολομος, ελιές
clock 09:20 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 2 φιλέτα σολομού
  • 2- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 μεγάλη ντομάτα ή 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση
  • 1 μικρό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες
  • 1- 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 κ. σ. κάππαρη
  • 8- 10 ελιές (Καλαμών ή πράσινες)
  • Χυμό από 1 λεμόνι
  • Ρίγανη ή θυμάρι
  • Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
  2. Σε ένα ταψί βάλτε τις ντομάτες, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τις ελιές και την κάππαρη.
  3. Ραντίστε με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και ανακατέψτε ελαφρά για να απλωθούν τα αρώματα.
  4. Τοποθετήστε από πάνω τα φιλέτα σολομού.
  5. Περιχύστε με τον χυμό λεμονιού και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο.
  6. Ψήστε για 15- 18 λεπτά, μέχρι να γίνει ο σολομός ζουμερός και τα λαχανικά να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.
  7. Σερβίρετε με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και επιπλέον λεμόνι, αν το επιθυμείτε.

Πηγή: newsbeast.gr

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