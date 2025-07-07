Τι πρέπει να ξέρεις πριν δώσεις καρπούζι στον σκύλο σου

Μια από τις πιο δροσερές και γευστικές λιχουδιές αυτή την εποχή δεν είναι άλλη από το αγαπημένο σε όλους μας καρπούζι. Το φρούτο αυτό έχει λίγες θερμίδες και είναι ιδιαίτερα υγιεινό. Εκτός από εμάς και οι περισσότεροι σκύλοι το λατρεύουν.

Το καρπούζι αποτελείται 92% από νερό. Περιέχει β-καροτίνη, μαγνήσιο, ριβοφλαβίνη, ποτάσιο, βιταμίνες Α, B6 και C που κάνουν καλό στον οργανισμό μας. Είναι επίσης πλούσιο σε φυτικές ίνες που βοηθάνε την πέψη. Με μόνο 46 θερμίδες η κούπα και χωρίς καθόλου λιπαρά, το φρούτο αυτό είναι το τέλειο γλυκό.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι περιέχει λυκοπένιο. Πρόκειται για ένα αντιοξειδωτικό που δρα ενάντια στον καρκίνο. Επίσης προστατεύει τα κύτταρα από την κυτταρική καταστροφή. Το λυκοπένιο είναι η ουσία που δίνει το ροζ ή το κόκκινο χρώμα σε αρκετά φρούτα αλλά και σε λαχανικά. Οι σκύλοι, όπως αναφέραμε, το λατρεύουν. Πρέπει όμως να τους δίνουμε καρπούζι;

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Πριν δώσετε καρπούζι στο αγαπημένο σας κατοικίδιο, καλό είναι να ξέρετε κάποια πράγματα ώστε να μην έρθετε αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βγάλετε προσεκτικά τα κουκούτσια, όπως κάνουμε και με τα μήλα, και μετά να του το δώσετε. Οι σπόροι μπορούν να προκαλέσουν εντερικές διαταραχές (ή να φράξει το έντερο) στα μικρόσωμα σκυλάκια. Τα μεγαλύτερα, που έχουν και πιο μεγάλο έντερο, μπορούν πιο εύκολα να αφομοιώσουν τα κουκούτσια. Καλό είναι όμως να τα βγάλετε και στις δυο περιπτώσεις.

Και φυσικά υπάρχουν στην αγορά τα γνωστά καρπούζια χωρίς κουκούτσια. Μπορείτε να τα αγοράζετε ώστε να είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή για τα ζώα σας. Αυτό που είναι τελείως ασφαλές για τον σκύλο είναι η καρδιά του φρούτου. Όταν μάλιστα πετάτε τις φλούδες, να τις έχετε σε μέρος που δεν μπορεί να τις βρει ο σκύλος σας καθώς και αυτές μπορεί να του δημιουργήσουν θέματα, ειδικά στο στομάχι».

Λαχταριστό σορμπέ με καρπούζι

Αν τώρα θέλετε να γίνετε ταυτόχρονα και δημιουργικοί, παγώστε καρπούζι στη θήκη για παγάκια ώστε να φτιάξετε ένα γευστικό σορμπέ καρπούζι. Ή βάλτε το στο μπλέντερ για να γίνει πουρές και στη συνέχεια το καταψύχετε στις παγοθήκες. Μπορείτε επίσης να ανακατέψετε κομμάτια από καρπούζι σε πολύ λίγο γιαούρτι και να το παγώσετε σε κύβους. Τα γαλακτοκομικά επίσης μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να δίνονται με μέτρο και πολλή προσοχή στον σκύλο μας. Καλό θα είναι για αυτό να ρωτήσετε και τον κτηνίατρό σας.

Δύο πράγματα για το τέλος

-Καλό είναι να γνωρίζετε ότι η ποσότητα του καρπουζιού που επιτρέπεται να φάει ο σκύλος εξαρτάται από το βάρος του. Οπότε ας τρώει μικρές ποσότητες για να είστε σίγουροι. Πάντα όμως και σε αυτή την περίπτωση με τις οδηγίες του κτηνιάτρου σας. Ωστόσο μην πανικοβληθείτε αν φάει κατά λάθος έναν ή δυο σπόρους. Το θέμα είναι να μη φάει πολλούς.

-Το κάθε σκυλάκι είναι διαφορετικό. Αν δείτε ότι τρώγοντας καρπούζι κάνει εμετό ή εμφανίσει διάρροια, καλό θα είναι να μην του ξαναδώσετε. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί και μετά, καλέστε τον κτηνίατρό σας. Αυτός γνωρίζει το ζώο σας και είναι ο μόνος κατάλληλος να σας δώσει συμβουλές.

Πηγή: topetmou.gr

