Γιατί μια γάτα ξαπλώνει στον νιπτήρα;

Όσοι συμβιώνουν με μια γάτα ξέρουν καλά ότι κάθε μέρα μαζί της είναι γεμάτη μικρές εκπλήξεις. Μια από αυτές τις εκπλήξεις είναι η ικανότητά της να μετατρέπει οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού μας σε προσωπικό της βασίλειο.

Εκεί λοιπόν που νομίζουμε ότι έχουμε οργανώσει τον χώρο για να είναι τα πράγματά μας «τακτοποιημένα», οι γάτες θα βρουν τον δικό τους τρόπο να τον κάνουν δικό τους. Ένα από τα πιο συνηθισμένα αλλά και αστεία παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς είναι η κατάληψη του μπάνιου και πιο συγκεκριμένα του νιπτήρα μπάνιου. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που βλέπουν το γατί τους να κοιμάται κουλουριασμένο μέσα στον νιπτήρα, σαν να πρόκειται για φωλιά που φτιάχτηκε ειδικά για εκείνο. Αν και αυτή η εικόνα μάς φαίνεται χαριτωμένη και κάποιες φορές αστεία, η αλήθεια είναι ότι πίσω της κρύβονται κάποιοι λόγοι πίσω από αυτό.

Ένα φυσικό και ήσυχο καταφύγιο που θυμίζει φωλιά

Ο νιπτήρας λειτουργεί σαν ένα φυσικό καταφύγιο και ταυτόχρονα σαν μια προστατευμένη φωλίτσα. Οι γάτες έχουν ενστικτωδώς την επιθυμία να περιορίζουν το χώρο γύρω τους όταν κοιμούνται, για να προστατεύονται από πιθανούς κινδύνους. Έτσι, ο νιπτήρας γίνεται μια φυσική, άνετη «φωλιά» που τις χαλαρώνει. Η καμπυλότητά του αγκαλιάζει το σώμα της γάτας και της δίνει την αίσθηση ότι χωράει ακριβώς εκεί που πρέπει, σαν να έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για να κουρνιάζει και να αναπαύεται. Ο χώρος του μπάνιου την απομονώνει από τα εξωτερικά ερεθίσματα του σπιτιού και της προσφέρει στιγμές απομόνωσης και χαλάρωσης.

Πολλές γάτες θεωρούν το μπάνιο ως το πιο ήσυχο και ασφαλές δωμάτιο, αφού εκεί δεν υπάρχει φασαρία. Αν έχετε παιδιά ή άλλα ζώα, το μπάνιο μπορεί να γίνει το μοναδικό σημείο όπου η γάτα σας ξέρει ότι θα απομονωθεί. Η Dr. Emma Chandley, κτηνίατρος με εξειδίκευση στη χειρουργική μικρών ζώων, αναφέρει ότι «οι γάτες έχουν έντονη ανάγκη να αισθάνονται κυρίαρχες στον χώρο τους και να γνωρίζουν πως έχουν στη διάθεσή τους ένα σημείο απόλυτης ηρεμίας. Ο νιπτήρας προσφέρει αυτόν τον συνδυασμό προστασίας και ελέγχου που λίγες άλλες γωνιές του σπιτιού μπορούν να παρέχουν».

Δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά τον χειμώνα

Οι κεραμικές και πορσελάνινες επιφάνειες του νιπτήρα παραμένουν δροσερές, ακόμα και τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Αν έχετε παρατηρήσει τη γάτα σας να ψάχνει το πιο κρύο σημείο του σπιτιού, τότε ο νιπτήρας είναι το πρώτο μέρος που θα εξερευνήσει. Έτσι καταφέρνει να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματός της χωρίς κόπο.

Αντίθετα, τον χειμώνα, καθώς χρησιμοποιούμε ζεστό νερό, ο νιπτήρας συγκρατεί λίγη θερμότητα δίνοντας μια αίσθηση ζεστασιάς και θαλπωρής όπως κάνει η θερμοφόρα στο κρεβάτι μας.

Περιέργεια για το τρεχούμενο νερό– Μη καθαρά μπολάκια

Ίσως έχετε δει τη γάτα σας να κάθεται στον νιπτήρα περιμένοντας με υπομονή να ανοίξετε τη βρύση. Οι γάτες έχουν ενστικτωδώς την ανάγκη να προτιμούν το τρεχούμενο νερό, για πολλούς λόγους. Πολλές φορές, το ζώο σας μπορεί να παίζει με τις σταγόνες, να χτυπάει το νερό με το πατουσάκι του ή να γλείφει το στόμιο της βρύσης. Αν έχετε παρατηρήσει τη γάτα σας να αγγίζει το νερό στο μπολ ή σε ένα ποτήρι με την πατούσα της το κάνει για να επιβεβαιώσει τόσο οπτικά όσο και με αφή ότι όντως πρόκειται για υγρό. Κάποιες γάτες προτιμούν ακόμη και τη γεύση του νερού από τη βρύση, γιατί μπορεί το μπολ τους να έχει υπολείμματα φαγητού ή άρωμα καθαριστικού που τους είναι απεχθές. Για αυτό, η Dr. Emma Chandley συστήνει: «Να καθαρίζετε το μπολ νερού με άοσμο προϊόν καθαρισμού και να το ξεπλένετε καλά, ώστε να αποφεύγετε οσμές που μπορεί να αποθαρρύνουν τη γάτα σας από το να πίνει».

Εποπτεία και έλεγχος του χώρου

Ο νιπτήρας βρίσκεται συνήθως λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο του δαπέδου, δίνοντας στη γάτα σας το πλεονέκτημα να παρατηρεί το περιβάλλον από διαφορετική οπτική. Στη φύση, οι γάτες είναι ταυτόχρονα κυνηγοί και θηράματα, οπότε έχουν εξελιχθεί να παρατηρούν σιωπηλά το περιβάλλον για ενδεχόμενες απειλές ή ευκαιρίες. Όπως όλοι οι μικροί θηρευτές, οι γάτες αγαπούν τα σημεία που τους επιτρέπουν να εποπτεύουν τον χώρο, ακόμα κι αν δεν υπάρχει πραγματικός «κίνδυνος».

Από τον νιπτήρα και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή σας βλέπει να μπαίνετε στο μπάνιο και φυσικά παρακολουθεί τα πάντα σαν ντετέκτιβ χωρίς να χρειάζεται καν να σηκώσει το κεφάλι της. Αυτή η αίσθηση ελέγχου την ηρεμεί, την ξεκουράζει ενώ ενισχύει και την αυτοπεποίθησή της.

Ένας εύκολος τρόπος να διεκδικεί την προσοχή σας

Δεν είναι τυχαίο ότι η γάτα σας διαλέγει να «εγκατασταθεί» στον νιπτήρα κυρίως όταν ξέρει ότι θα περάσετε από το μπάνιο. Σίγουρα θα έχετε δει τη γάτα σας να είναι θρονιασμένη εκεί και να σας κοιτάζει με περιέργεια την ώρα που ετοιμάζεστε να πλύνετε τα δόντια σας. Αν αναρωτιέστε γιατί το κάνει, δεν είστε οι μόνοι. Κάποιες πιο έξυπνες γάτες συνειδητοποιούν ότι αν κάτσουν εκεί, δεν θα μπορέσετε εκ των πραγμάτων να τις αγνοήσετε – ειδικά το πρωί – όταν ετοιμάζεστε να χρησιμοποιήσετε τον νιπτήρα. Έτσι, για εκείνες, είναι μια καλή ευκαιρία να σας πλησιάσουν και να περάσετε λίγη ώρα μαζί με αγκαλιές και χαδάκια.

Η συγκεκριμένη συνήθεια εξελίσσεται γρήγορα σε μια ρουτίνα που είναι ευχάριστη τόσο για τη γάτα όσο και τον κηδεμόνα της. Κάθε φορά που την παρατηρείτε ή της μιλάτε, η γάτα σας συνδέει τον νιπτήρα με θετικό αποτέλεσμα για την ίδια. Έτσι, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, για εκείνη είναι ένας τρόπος να έρθετε πιο κοντά τον οποίο και διεκδικεί.

Τι μπορείτε να κάνετε για να την αποτρέψετε

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιεί τον νιπτήρα σαν προσωπικό της χώρο, είναι σημαντικό να περιορίσετε την πρόσβασή της, κλείνοντας την πόρτα του μπάνιου ώστε να μην μπορεί να μπαίνει. Μπορείτε επίσης να της κάνετε δώρο ένα κρεβάτι που να θυμίζει το σχήμα του νιπτήρα, δίνοντάς της την ίδια αίσθηση ασφάλειας σε άλλο σημείο του σπιτιού. Αν η γάτα σας έλκεται κυρίως από το τρεχούμενο νερό, ένα συντριβάνι νερού μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη και να την κρατήσει απασχολημένη.

Όταν η γατούλα σας διαλέγει κάποιο άλλο σημείο για να ξεκουραστεί, καλό είναι να τη χαϊδεύετε ή να της δίνετε μια μικρή λιχουδιά, ώστε να καταλάβει ότι η αλλαγή της συνήθειας επιβραβεύεται. Αν την ξαναδείτε στον νιπτήρα, μπορείτε απλώς να τη σηκώσετε ήρεμα και να την τοποθετήσετε αλλού χωρίς να της δώσετε ιδιαίτερη σημασία, για να μη συνδέσει τη συμπεριφορά με προσοχή ή αποδοχή από μέρους σας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τη μαλώνετε ή να τη φοβίζετε, γιατί αυτό μπορεί να ενισχύσει το άγχος της.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γάτα σας επιλέγει τον νιπτήρα χωρίς κανέναν λόγο ανησυχίας. Αν όμως παρατηρήσετε ότι πίνει υπερβολικά συχνά νερό, ουρεί πιο πολύ από το συνηθισμένο ή χάνει βάρος, καλό είναι να απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας. Αυτά τα σημάδια μπορεί να είναι συμπτώματα που σχετίζονται με προβλήματα υγείας, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης και άλλα.

Η γάτα σας έχει τους δικούς της λόγους για κάθε της συμπεριφορά, ακόμα και αν αυτοί μοιάζουν αινιγματικοί για εμάς τους ανθρώπους. Όπως εξηγεί η Dr. Emma Chandley, «οι γάτες είναι πλάσματα που συνδυάζουν ένστικτο, ευαισθησία και επιθυμία για επαφή. Αν τις παρατηρήσετε με προσοχή, θα καταλάβετε ότι κάθε τους κίνηση έχει έναν σκοπό, έστω κι αν αυτός είναι απλώς να απολαύσουν τη στιγμή».

Αφού βεβαιωθείτε ότι η ψιψίνα σας είναι υγιής, μπορείτε απλώς να απολαύσετε αυτή τη χαριτωμένη ιδιοτροπία της και να της κάνετε το χατίρι να κάνει τα δικά της.

Πηγή: topetmou.gr

