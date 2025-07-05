Τι να κάνετε αν δείτε τον σκύλο σας να πνίγεται

Αν ο σκύλος σας αρχίσει ξαφνικά να βήχει ή να κάνει ήχους σαν να πνίγεται, μπορεί να ανησυχήσετε.

Κάποιες φορές αυτό μπορεί να είναι ένα συμβάν της μιας φοράς, ενώ άλλες μπορεί να πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα. Αν αγνοήσετε τα συμπτώματα, ενώ αυτά προκαλούνται από κάποια υποκείμενη νόσο, ενδέχεται η ζωή του σκύλου σας να απειληθεί. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό αν ο βήχας του σκύλου σας επιμένει, να επικοινωνήσετε με τον/την κτηνίατρό σας.

Βήχας και ήχοι πνιγμού

Ο βήχας μπορεί να μοιάζει με τους ήχους πνιγμού που κάνουν συχνά οι σκύλοι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο βήχας είναι ένας ήχος που παράγεται όταν ο σκύλος σας προσπαθεί να βγάλει αέρα από τον λαιμό και το στόμα. Ο ήχος πνιγμού μοιάζει με τον ήχο του εμετού, χωρίς όμως ο σκύλος σας να κάνει εμετό – αν και μπορεί να βγάλει λίγο φλέγμα.

Κάποιες φορές, οι δύο ήχοι μπορεί να συνδυαστούν, ενώ άλλες συμβαίνουν ξεχωριστά.

Αιτίες

Ο σκύλος σας μπορεί να βήχει ή να ακούγεται σα να πνίγεται λόγω ρύπων στον αέρα, τροφής, ασθενειών, και άλλων παραγόντων. Είναι σημαντικό να παρατηρείτε τον σκύλο σας για τυχόν συμπτώματα που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι του συμβαίνει.

Τροφή

Κάποιες φορές, οι σκύλοι μπορεί να τρώνε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το φαγητό να κατεβαίνει από την τραχεία αντί για τον οισοφάγο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βήχα ή αίσθηση πνιγμού στον σκύλο, που θα προσπαθήσει να βγάλει την τροφή από τον λάθος σωλήνα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ενθαρρύνετε τον σκύλο σας να τρώει πιο αργά χρησιμοποιώντας ειδικές ταΐστρες, και να τοποθετείτε το μπολ του στο κατάλληλο ύψος.

Αναπνευστική νόσος

Ο βήχας και η αίσθηση του πνιγμού μπορεί να αποτελούν συμπτώματα κάποιας πάθησης της αναπνευστικής οδού. Προκαλούνται από τον ερεθισμό και τη φλεγμονή της τραχείας ή των πνευμόνων, και ο βήχας συνεχίζεται μέχρι να θεραπευτεί η νόσος. Τέτοιες παθήσεις είναι η πνευμονία, η γρίπη, η τραχειίτιδα, οι μυκητιάσεις, οι λοιμώδεις τραχειοβρογχίτιδες, κ.α. Αν ο βήχας ή η αντίδραση του πνιγμού επιμείνουν, επικοινωνήστε οπωσδήποτε με τον κτηνίατρό σας.

Καρδιακή νόσος

Κάποιες παθήσεις της καρδιάς μπορεί να προκαλέσουν βήχα σε έναν σκύλο. Η συγκέντρωση υγρού στους πνεύμονες μπορεί να προκαλέσει βήχα και δύσπνοια. Τα σκουλήκια της καρδιάς μπορεί να επηρεάσουν την καρδιακή λειτουργία και να προκαλέσουν φλεγμονή στους πνεύμονες. Αν παρατηρήσετε επίμονο βήχα ή/και δύσπνοια, επισκεφτείτε και σε αυτή την περίπτωση τον κτηνίατρο.

Ναυτία

Αν ο σκύλος σας έχει ναυτία και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να κάνει ήχους πνιγμού στην προσπάθεια να κάνει εμετό. Οι σκύλοι με χρόνια παλινδρόμηση μπορεί να αποκτήσουν και χρόνιο βήχα.

Collapsus τραχείας

Το collapsus της τραχείας συμβαίνει σε κάποιους σκύλους που ανήκουν κυρίως σε μικρόσωμες φυλές. Η πάθηση αυτή προκύπτει όταν ο χόνδρος που κρατά ανοιχτή την τραχεία αποδυναμώνεται. Ο περιορισμός του ανοίγματος του αεραγωγού στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκαλέσει βήχα.

Πώς θεραπεύεται ο βήχας και η αντίδραση πνιγμού

Ο κτηνίατρός σας θα οδηγηθεί στη διάγνωση του προβλήματος μέσω κλινικής εξέτασης, λήψης ιστορικού, και άλλων εξετάσεων όπως ακτινογραφίες, αιματολογικές, υπερηχογραφήματα κ.α., ανάλογα με τις υποθέσεις στις οποίες οδηγείται βάσει των συμπτωμάτων.

Ανάλογα με την αιτία του βήχα ή των αντιδράσεων πνιγμού στον σκύλο σας, η θεραπεία που θα προτείνει ο κτηνίατρος μπορεί να διαφέρει. Αν ο σκύλος σας διαγνωστεί με κάποια πάθηση που απαιτεί βραχυχρόνια θεραπεία, θα του χορηγηθούν αντιβιωτικά, στεροειδή, ή κάποιο φάρμακο για τον βήχα.

Οι σκύλοι με τη διάγνωση της καρδιοπάθειας μπορεί να χρειάζεται να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή εφ’ όρου ζωής για τη διαχείριση της νόσου. Αν το πρόβλημα είναι σοβαρό και ο οργανισμός του σκύλου σας δεν οξυγονώνεται αρκετά, ενδέχεται να χρειαστεί θεραπεία με οξυγόνο.

Πώς να αποφύγει ο σκύλος σας τον βήχα και την αντίδραση πνιγμού

Παρότι δεν μπορείτε να αποφύγετε όλους τους λόγους για τους οποίους μπορεί να βήχει ή να βγάζει ήχους πνιγμού ο σκύλος σας, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε την πιθανότητα να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας έχει κάνει τα απαραίτητα εμβόλια ανάλογα με την ηλικία του, ότι αποπαρασιτώνεται τακτικά, και ότι κρατά αποστάσεις από σκύλους που είναι άρρωστοι ή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τέλος, οι συχνές προληπτικές εξετάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος να διαγνωστεί έγκαιρα και να θεραπευτεί κάποιο πρόβλημα υγείας από το οποίο μπορεί να πάσχει ο σκύλος σας.

Πηγή: topetmou.gr

