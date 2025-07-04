Pet series: Γιατί η γάτα σας δακρύζει;

Αν δείτε τη γάτα σας κάποια φορά με υγρά μάτια, να ξέρετε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τα συναισθήματά της.

Τα υγρά μάτια στις γάτες μπορεί να είναι εντελώς αθώα και φυσιολογικά, ή μπορεί να σηματοδοτούν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ας δούμε ποιες είναι οι πιθανές αιτίες λόγω των οποίων μπορεί να φαίνεται η γάτα σας σαν κλαμένη.

1. Έχει κάποια αλλεργία

Αν τα μάτια της γάτας σας είναι συνεχώς υγρά, υπάρχει περίπτωση να πάσχει από κάποια αλλεργία. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι γάτες μπορούν να πάθουν αλλεργίες σε οτιδήποτε, και οι αλλεργίες αυτές να τους προκαλούν δάκρυα. Αν πιστεύετε ότι η γάτα σας μπορεί να δακρύζει λόγω κάποιας αλλεργίας, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε κτηνίατρο που θα σας προτείνει κάποια θεραπεία ακολουθώντας τη διάγνωση της αλλεργίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αντισταμινικά ή άλλα φάρμακα.

2. Έχει επιπεφυκίτιδα

Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στις γάτες, η επιπεφυκίτιδα είναι συνηθισμένη λοίμωξη των ματιών, η οποία τα ερεθίζει και προκαλεί την παραγωγή δακρύων. Αν η γάτα σας έχει επιπεφυκίτιδα, ενδέχεται να κρατά σφιχτά κλειστά τα μάτια της και να μην σας επιτρέπει να την αγγίξετε γύρω από το πρόσωπο και το κεφάλι, καθώς και να έχει αυξημένες εκκρίσεις. Τα μάτια της μπορεί επίσης να κοκκινίσουν. Αν πιστεύετε ότι η γάτα σας μπορεί να έχει επιπεφυκίτιδα, πρέπει να επισκεφτείτε και σε αυτή την περίπτωση τον/την κτηνίατρο ώστε να λάβει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, που συνήθως περιλαμβάνει αντιβιωτικά ή/και στεροειδή.

3. Έχει κάποιο ξένο σώμα στο μάτι

Αν η γάτα σας τρίβει συνεχώς τα μάτια της ή αν δακρύζει, υπάρχει περίπτωση να έχει παγιδευτεί κάποιο ξένο σώμα στο μάτι της. Αυτό μπορεί να συμβεί με κάποιο μικρό αντικείμενο, όπως ένα κομμάτι γρασιδιού ή άμμου. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να το αφαιρέσετε αποκλειστικά χρησιμοποιώντας κάποιο ασφαλές για κατοικίδια οφθαλμικό διάλυμα που θα σας προτείνει ο κτηνίατρος. Εάν κάποιο ξένο σώμα φαίνεται να έχει παγιδευτεί στο μάτι της γάτας σας, μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να της το βγάλετε: πηγαίνετε σε κτηνίατρο.

4. Τα μάτια της είναι ξηρά

Τα ξηρά μάτια αποτελούν πρόβλημα που εμφανίζεται συχνότερα στις ηλικιωμένες γάτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζει και τις νεότερες. Όταν μια γάτα έχει ξηροφθαλμία, τα δάκρυα δεν επαρκούν για να ενυδατώσουν την επιφάνειά τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων εκτεταμένο “σκίσιμο”, ακόμα και τύφλωση, αν μείνει χωρίς θεραπεία. Τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας είναι τα υγρά μάτια, το κοκκίνισμα, και η ενόχληση. Η θεραπεία που χορηγούν οι κτηνίατροι περιλαμβάνει τεχνητά δάκρυα και άλλα φάρμακα.

5. Έχει έλκος του κερατοειδούς

Το έλκος του κερατοειδούς είναι μια αλλοίωση της επιφάνειας του ματιού που μπορεί να ευθύνεται για τα δακρυσμένα μάτια της γάτας σας. Μην αγνοήσετε συμπτώματα όπως υγρά μάτια, κοκκίνισμα, ενόχληση, και εκκρίσεις. Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει αντιβιωτικά ή/και στεροειδή. Αν μείνει χωρίς θεραπεία, το έλκος του κερατοειδούς μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο μάτι, ακόμη και τύφλωση.

Πηγή: topetmou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

