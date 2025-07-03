Τι πρέπει να γνωρίζετε αν θέλετε να ταξιδέψετε με πλοίο ή αεροπλάνο και το κατοικίδιο σας

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των αποδράσεων, κι αν είσαι από τους κηδεμόνες που δεν μπορούν να αποχωριστούν τον σκύλο ή τη γάτα τους ούτε στις διακοπές, δεν είστε μόνοι.

Τα ταξίδια με κατοικίδιο γίνονται ολοένα και πιο συχνά, όμως χρειάζονται καλή οργάνωση. Ειδικά όταν ταξιδεύουμε με πλοίο ή αεροπλάνο, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε το ταξίδι να είναι ασφαλές, νόμιμο και όσο το δυνατόν πιο άνετο για όλους.

Πριν από το ταξίδι: Η σωστή προετοιμασία

Η πιο βασική προϋπόθεση πριν από κάθε μετακίνηση είναι η επίσκεψη στον κτηνίατρο. Ειδικά τους θερινούς μήνες, όπου η ζέστη και οι μετακινήσεις αυξάνονται, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι το ζώο μας είναι υγιές και κατάλληλο να ταξιδέψει. Ο κτηνίατρος θα εξετάσει το κατοικίδιο, θα επικαιροποιήσει τα απαραίτητα εμβόλια και θα εκδώσει, αν χρειάζεται, πιστοποιητικό υγείας, απαραίτητο για την επιβίβαση.

Ειδικά για ταξίδια εκτός νομού ή στο εξωτερικό, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι απαραίτητος και σε ισχύ. Οι ακτοπλοϊκές και οι αεροπορικές εταιρείες απαιτούν αποδεικτικό ότι το ζώο έχει εμβολιαστεί κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 μέρες πριν το ταξίδι (και εντός του έτους ισχύος).

Βεβαιωθείτε επίσης ότι το μικροτσίπ του ζώου είναι καταχωρημένο σωστά και ότι έχει πάνω του ταυτότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση που χαθεί, αυξάνετε σημαντικά τις πιθανότητες να επιστραφεί με ασφάλεια.

Έκδοση εισιτηρίου: Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή

Είτε ταξιδεύετε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, πρέπει να κλείσετε θέση και για το κατοικίδιό σας. Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό ειδικών καμπινών για ζώα ή περιορισμένους χώρους διαμονής στο κατάστρωμα. Ομοίως, οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο περιορισμένο αριθμό ζώων στην καμπίνα, και αυτό υπό προϋποθέσεις.

Κατά την κράτηση, ενημερώστε την εταιρεία ότι ταξιδεύετε με κατοικίδιο και ρωτήστε για τις διαθέσιμες επιλογές: π.χ. διαμονή σε καμπίνα, παραμονή στο κατάστρωμα, θέση στην καμπίνα επιβατών ή στον χώρο αποσκευών. Θα χρειαστεί να δηλώσετε το βάρος και τις διαστάσεις του ζώου, καθώς και τον τύπο του crate που θα χρησιμοποιήσετε (κυρίως για αεροπορικό ταξίδι).

Image

Ταξίδι με πλοίο: Ανεμελιά, αλλά με προσοχή

Το πλοίο είναι συνήθως πιο άνετο για τα κατοικίδια, αφού μπορούν να παραμείνουν μαζί σας σε εξωτερικούς χώρους ή σε ορισμένες εταιρείες ακόμα και σε ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες. Φροντίστε να έχετε μαζί σας:

• Λουρί και φίμωτρο (σε περίπτωση που απαιτείται)

• Μπολ για νερό

• Κουβερτούλα

• Πάνα υγιεινής, ειδικά για κουτάβια ή γάτες

Βρείτε μια σκιερή γωνιά στο κατάστρωμα και μην ξεχνάτε να του προσφέρετε νερό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν πρόκειται να μείνει για ώρα στο crate, φροντίστε να είναι καλά αεριζόμενο και καθαρό, με μια μαλακή βάση.

Ταξίδι με αεροπλάνο

Οι αεροπορικές πτήσεις απαιτούν αυστηρότερη προετοιμασία. Τα μικρόσωμα ζώα (συνήθως έως 8 κιλά μαζί με το crate) επιτρέπονται στην καμπίνα, μέσα σε εγκεκριμένο μεταφορέα που χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Τα μεγαλύτερα πρέπει να ταξιδέψουν στον ειδικό χώρο αποσκευών, σε ανθεκτικό crate με ασφάλεια και επαρκή αερισμό.

Πριν το ταξίδι:

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία: σε πολύ ζεστές ή πολύ κρύες μέρες, καλό είναι να αποφύγετε την πτήση.

• Προτιμήστε απευθείας πτήσεις για να μειώσετε τον χρόνο παραμονής στο αεροδρόμιο.

• Επισκεφτείτε έγκαιρα το check-in και ενημερωθείτε για το πού και πώς θα μεταφερθεί το ζώο.

• Αποφύγετε τη χρήση ηρεμιστικών φαρμάκων χωρίς ιατρική σύσταση. Μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αναπνοή του ζώου σε μεγάλο υψόμετρο.

Άφιξη και διαμονή: Πρώτα η προσαρμογή

Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, σίγουρα θα χρειαστεί να δώσετε λίγο χρόνο στο κατοικίδιό σας να εξερευνήσει τον χώρο με τον δικό του ρυθμό. Αν έχετε φέρει μαζί το κρεβατάκι ή κάποιο παιχνίδι του, θα το βοηθήσει να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι σημαντικό όσο μπορείτε να διατηρήστε, τη ρουτίνα του σε φαγητό, βόλτα και ύπνο.

Ένα καλά οργανωμένο ταξίδι μπορεί να γίνει η καλύτερη καλοκαιρινή ανάμνηση, όχι μόνο για εσάς αλλά και για τον τετράποδο σύντροφό σας. Με λίγη προνοητικότητα και προετοιμασία, η κάθε εκδρομή μπορεί να είναι μια όμορφη, ασφαλής και αξέχαστη εμπειρία.

Πηγή: topetmou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πόσα κιλά πρέπει να ζυγίζει η γάτα σας;