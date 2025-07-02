Πόσα κιλά πρέπει να ζυγίζει η γάτα σας;

Είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον πειρασμό να δώσουμε μια λιχουδιά στη γάτα μας όταν μας παρακαλάει κοιτώντας μας στα μάτια. Μήπως όμως δεν πρέπει να της κάνουμε το χατίρι;

Και σε ποιον δεν αρέσουν οι στρουμπουλές και αφρατούλες γάτες που πιάνουν όλη την πολυθρόνα χωρίς καμία ενοχή. Που ζεσταίνουν τα πόδια μας τον χειμώνα όταν καθόμαστε στον καναπέ. Όσο όμως και αν μας αρέσει η εικόνα μιας τέτοιας γάτας, θα πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνη- λόγω των κιλών της- κινδυνεύει από πολύ σοβαρά πράγματα.

Το 2018, η Αμερικανική Κτηνιατρική Ένωση (AVMA) ταξινόμησε την παχυσαρκία ως ασθένεια, αναφέροντας ότι το 59,5% των γατών είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.

Η παχυσαρκία στις γάτες δεν είναι κάτι απλό που πρέπει να αγνοήσουμε. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που μειώνει το προσδόκιμο ζωής του ζώου καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ασθένειες ή καταστάσεις, όπως αρθρίτιδα, διαβήτη, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, κάτι που καθιστά ένα ζώο ευάλωτο σε πιθανές σοβαρές ασθένειες. Μπορεί επίσης το ζώο να αρχίσει να υποφέρει ψυχικά λόγω της αδυναμίας του να εκτελέσει κάποιες σωματικές δραστηριότητες, όπως να καθαρίσει το σώμα του, να τρέξει κτλ. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το βάρος μιας γάτας έχει σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στην υγεία της αλλά και στον τρόπο ζωής της. Σκεφτείτε το εξής: Το μισό κιλό παραπάνω σε μια γάτα ισοδυναμεί με 7 κιλά παραπάνω σε μια γυναίκα.

Image

Γιατί οι γάτες γίνονται υπέρβαρες

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι γάτες παίρνουν βάρος ανάλογα με το πόσο τρώνε και το πόσο δραστήριες είναι. Μια γάτα που ζει μέσα στο σπίτι μπορεί να μην ασκείται όπως πρέπει. Να τρώει και να κάθεται. Η έλλειψη άσκησης μπορεί να την οδηγήσει στο να βαριέται, με αποτέλεσμα να ξεσπάει στο φαγητό. Αν μια γάτα ζει μόνη στο σπίτι, χωρίς παρέα και χωρίς να έχει κανέναν να παίξει, λογικό είναι να μην κάνει τίποτα και να βάλει κιλά.

Ποιο είναι το ιδανικό βάρος για μια γάτα

Σύμφωνα με τον οργανισμό Association for Pet Prevention, συνήθως το ιδανικό βάρος για τη μέση υγιή γάτα είναι 3,5 – 4,5 κιλά. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς ρόλο παίζουν η κατάσταση της υγείας της, η ηλικία της, η φυλή της και άλλα.

Μια γάτα Σιάμ, για παράδειγμα, καλό είναι να ζυγίζει 3 με 4,5 κιλά. Μια περσική 3 με 5,5 κιλά- οι αρσενικές μπορεί να ζυγίζουν αρκετά περισσότερο- και μια γάτα Main Coon 4,5 έως 6 κιλά- και εδώ οι αρσενικές ζυγίζουν περισσότερο.

Από την άλλη πολλοί κηδεμόνες δυσκολεύονται να αξιολογήσουν το βάρος της γάτας τους. Μπορεί να νομίζουν ότι η γάτα τους είναι λίγο παχουλή, αλλά στην πραγματικότητα να είναι υπέρβαρη. Ένας τρόπος για να καταλάβετε είναι να την ακουμπήσετε κατά μήκος των πλευρών της. Αν δεν πιάνετε τα πλευρά της, πιθανότατα να ζυγίζει περισσότερο από όσο πρέπει.

Με ποιον τρόπο η γάτα σας θα έχει το ιδανικό βάρος

Στο χέρι μας είναι η γάτα μας να είναι υγιής και χαρούμενη. Στο χέρι μας είναι και να έχει το ιδανικό βάρος. Ξέρουμε, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Οι γάτες είναι πολύ χειριστικές και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Γνωρίζουν καλά πώς θα καταφέρουν να πάρουν κάτι που θέλουν πολύ. Εσείς όμως δεν πρέπει να υποκύπτετε. Έχετε λοιπόν στο μυαλό σας τα εξής:

Επιλέγετε καλές τροφές με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Όταν επιλέγετε τροφή για τη γατούλα σας, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα που αναφέρεται στο περιεχόμενο και τη θρεπτική της αξία. Οι γάτες ζουν καλύτερα με τροφές χαμηλών θερμίδων, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο ταΐζετε τη γάτα σας. Δώστε της τη σωστή ποσότητα σε προγραμματισμένες ώρες. Οι λιχουδιές θα πρέπει να είναι για την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς και όχι όλη την ώρα.

Τέλος δεν κάνουν όλες οι τροφές για όλες τις γάτες. Για αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κτηνίατρό σας, ο οποίος θα σας προτείνει κάποια που θα είναι κατάλληλη για την ηλικία της, τις δραστηριότητές της και την υγεία της. Εκείνος επίσης θα κρίνει αν η γάτα σας είναι υπέρβαρη και θα σας συμβουλέψει ανάλογα. Οι δίαιτες που περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και πολλές φυτικές ίνες κάνουν το ζώο να αισθάνεται ικανοποιημένο. Έτσι μειώνεται και η πρόσληψη θερμίδων. Η κατάλληλη διατροφή μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει τη συμπεριφορά της ”ζητιανιάς”.

Βοηθάτε τη γάτα σας να ασκείται τακτικά

Τα παιχνίδια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε τη γάτα σας απασχολημένη. Βρείτε διαδραστικά παιχνίδια και παιχνίδια που της επιτρέπουν να πηδάει και να τρέχει. Μια άλλη επίσης γάτα στο σπίτι -ή και περισσότερες- θα της κάνει καλό γιατί θα παίζει και θα ασχολείται μαζί της και δεν θα βαριέται.

Πηγαίνετε στον κτηνίατρο για τακτικούς ελέγχους

Ένα τακτικό ζύγισμα από τον κτηνίατρό σας είναι βασικό για τη διατήρηση του ιδανικού βάρους της γάτας σας. Ο κτηνίατρος θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ώστε να σας προτείνει κάθε φορά την ιδανική δίαιτα.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ναι μεν οι παχουλές γατούλες είναι όμορφες, όμως με το πάχος ρισκάρουν τη ζωή τους. Οπότε προστατέψτε την υγεία τους.

Μπορεί βέβαια να χρειαστεί λίγος χρόνος για να συνηθίσει η γάτα σας τη νέα της διατροφή και τις νέες της συνήθειες, αλλά τα οφέλη για την υγεία της από την απώλεια βάρους της είναι πολλά. Και μπορεί στην αρχή να δείξει εκνευρισμό για τη μείωση των θερμίδων της, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνηθίσει τη νέα κατάσταση. Θέλει υπομονή από μέρους σας και τήρηση του προγράμματος.

Πολλά ζώα επίσης όταν τρέφονται σωστά με μια δίαιτα με λιγότερες θερμίδες μπορεί να εκδηλώσουν πιο γλυκιά συμπεριφορά. Όταν είναι πιο υγιή, θα το νιώσουν, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο ευτυχισμένα και πιο στοργικά.