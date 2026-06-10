Οι κτηνίατροι συμφωνούν: Όσοι έχουν γάτες θα πρέπει να βάλουν δίχτυα σε μπαλκόνια, βεράντες και παράθυρα

Πολλά σπίτια σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων, παραμελώντας τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι γάτες που ζουν μέσα σε αυτά.

Ειδικά στην περίπτωση των αιλουροειδών, η έλλειψη κατάλληλου περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει πλήξη, στρες, ακόμα και προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο κτηνίατρος Κάρλος Γκουτιέρεζ τονίζει τη σημασία της «γατοποίησης» της κατοικίας. Πρόκειται για μια τάση που επιδιώκει να προσαρμόσει το οικιακό περιβάλλον, ώστε να κεντρίζει σωματικά και πνευματικά τα αιλουροειδή, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες οικονομικές επενδύσεις ή περίπλοκες ανακαινίσεις.

Ασφάλεια και ψυχαγωγία για τις γάτες

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σπιτιού είναι τα παράθυρα. Σύμφωνα με τον ειδικό, αποτελούν μια συνεχή πηγή ψυχαγωγίας για τις γάτες, καθώς απολαμβάνουν να παρατηρούν την κίνηση στον δρόμο, τα πουλιά, τους περαστικούς και κάθε αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον.



Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γκουτιέρεζ συνιστά την πάντα απαραίτητη προστασία των μπαλκονιών και των παραθύρων με ανθεκτικά δίχτυα. Ο ίδιος, μάλιστα, εφάρμοσε στο σπίτι του συστήματα που συγκρατούνται με αυτοκόλλητα άγκιστρα και ισχυρή κόλλα, τα οποία, όπως διαβεβαιώνει, λειτουργούν άψογα για πάνω από έναν χρόνο χωρίς να χρειαστεί κανένα μερεμέτι ή τρύπημα στους τοίχους.

«Οποιοδήποτε σπίτι με γάτες θα έπρεπε να διαθέτει αυτού του είδους τη βασική προστασία για την αποφυγή ατυχημάτων», υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, υπενθυμίζοντας ότι τα δίχτυα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για να διαπιστώνεται αν αντέχουν το βάρος και αν παρουσιάζουν φθορές.

Πηγή: www.iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ