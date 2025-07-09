Τελικά μπορείς να βρεις το άλλο σου μισό τρέχοντας;

Αν πιστεύατε ότι το τρέξιμο είναι μόνο για προπόνηση και τα ραντεβού μόνο για καφέ ή ποτό, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε.

Γιατί πλέον, το τρέξιμο και το dating είναι μαζί. Επίσημα. Και αυτή η ένωση δεν είναι απλώς μια εφήμερη τάση – Πρόκειται για τη δημιουργική συνεργασία μιας εφαρμογής γνωριμιών με μία προπονητική εφαρμογή. Ο σκοπός είναι να φέρει κοντά singles που αγαπούν το τρέξιμο και που ίσως… αγαπηθούν μέσα από αυτό!

Ο έρωτας είναι τρέξιμο και το τρέξιμο, έρωτας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής γνωριμιών, το “running” είναι πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή ενδιαφέροντα στα προφίλ των χρηστών. Παράλληλα, οι αναφορές στο “parkrun” (εθελοντική κοινοτική εκδήλωση 5K) έχουν αυξηθεί κατά 90% από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

Η γενιά Ζ φαίνεται να δίνει το ρυθμό και σε αυτό το dating trend: 29% δηλώνουν ότι νιώθουν πιο σίγουροι στον εαυτό τους όταν το ραντεβού περιλαμβάνει κάποια δραστηριότητα, ενώ 45% παραδέχονται ότι τα κλασικά ραντεβού –π.χ. δείπνο– μοιάζουν περισσότερο με συνέντευξη εργασίας παρά με ερωτική επαφή.

Πάνω από 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θέλουν να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό από την αρχή. Το τρέξιμο –με ιδρωμένο μέτωπο και κοκκινισμένα μάγουλα– είναι μάλλον ο πιο ειλικρινής τρόπος για να το πετύχεις αυτό.

Επιπλέον, 38% των συμμετεχόντων προτιμούν τα ραντεβού που βασίζονται σε δραστηριότητες παρά σε αλκοόλ – ίσως γιατί μια κοινή εμπειρία δημιουργεί δεσμούς πολύ πιο γρήγορα από ένα ποτήρι κρασί.

Ωστόσο, δεν λείπει και το… θεατρικό στοιχείο: 39% των singles έχουν προσποιηθεί ότι τους αρέσουν τα σπορ για να εντυπωσιάσουν κάποιον/α!

«Μήπως το πάμε πολύ γρήγορα»;

Η ερευνητική ομάδα θέλησε να βρει την τέλεια ταχύτητα για ένα ραντεβού με τρέξιμο – τον ρυθμό δηλαδή που επιτρέπει να μιλάς και να φλερτάρεις, χωρίς να ιδρώνεις αμήχανα ή να μένεις από ανάσες. Την επιστημονική απάντηση ανέλαβε ο καθηγητής Άντριου Τζόουνς, ειδικός στην εφαρμοσμένη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Το ιδανικό «date pace», λοιπόν, είναι 12:06 ανά μίλι (δηλαδή περίπου 7:30 το χιλιόμετρο), καθώς ανεβάζει ελαφρώς τους παλμούς και τις ενδορφίνες, χωρίς να σε εξουθενώνει ή -όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές- «σου επιτρέπει να δείχνεις cool και να νιώθεις αυτοπεποίθηση».

Αν και η ιδέα του running date ακούγεται φρέσκια και αναζωογονητική, δεν την υιοθετούν όλοι με τον ίδιο ενθουσιασμό. Πάνω από τους μισούς millennials δηλώνουν διστακτικοί, φοβούμενοι ότι μια fitness εμπειρία θα τους εκθέσει ή θα τους κάνει να νιώσουν άβολα.

Πάντως, ο καθηγητής Τζόουνς, επικεφαλής της μελέτης, παραμένει αισιόδοξος: «Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στην ευεξία τους. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε τι σημαίνει πρώτο ραντεβού. Το τρέξιμο ανεβάζει τη διάθεση και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ουσιαστική σύνδεση».

Πηγή: vita.gr

