Tα ζώδια που ερωτεύονται λάθος ανθρώπους

Οι σχέσεις είναι δύσκολες και περίπλοκες, χρειάζονται υποχωρήσεις και υπομονή. Υπάρχουν 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα τους "λάθος" ανθρώπους.

Ιχθύες

Ο Ιχθύς βλέπει πάντα το καλό στους άλλους. Ακόμα κι όταν αυτό δεν υπάρχει. Ερωτεύεται ιδέες, όχι πραγματικούς ανθρώπους. Πιστεύει ότι η αγάπη μπορεί να γιατρέψει τα πάντα κι έτσι συχνά έλκεται από "τραυματισμένες ψυχές", περιμένοντας πως θα τις σώσει. Το αποτέλεσμα; Καρδιές ραγισμένες και ελπίδες διαψευσμένες. Αλλά δεν σταματά να πιστεύει. Ίσως την επόμενη φορά…

Καρκίνος

Ο Καρκίνος αγαπά βαθιά και ολοκληρωτικά, συχνά πριν καν καταλάβει ποιος είναι ο άλλος. Εμπιστεύεται εύκολα, δένεται γρήγορα και δίνει κομμάτια του εαυτού του χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, η ανάγκη του για αγάπη και αποδοχή τον κάνει ευάλωτο σε άτομα που δεν μπορούν να του προσφέρουν σταθερότητα. Παραμένει σε σχέσεις που τον πληγώνουν, ελπίζοντας πως «αυτή τη φορά θα αλλάξει».

Ζυγός

Ο Ζυγός δεν αντέχει τη μοναξιά. Αναζητά πάντα τη σχέση, το ταίρι, την ένωση. Και σ’ αυτή την αναζήτηση, συχνά "κάνει εκπτώσεις". Βλέπει μόνο ό,τι θέλει να δει, εξιδανικεύει συμπεριφορές και παραβλέπει καμπανάκια. Ερωτεύεται την ιδέα της σχέσης περισσότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο και αυτό συχνά τον οδηγεί σε επιλογές που αργότερα πληγώνουν.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την περιπέτεια, τον ενθουσιασμό, το απρόβλεπτο. Γι’ αυτό και συχνά έλκεται από τύπους ανθρώπων που είναι "εκτός ορίων". Του αρέσει το κυνηγητό, το πάθος, το έντονο, ακόμη κι αν ξέρει βαθιά μέσα του ότι δεν πρόκειται για κάτι σταθερό ή υγιές. Πιστεύει πάντα πως "αυτή τη φορά θα είναι αλλιώς", κι ας αποδεικνύεται κάθε φορά το ίδιο λάθος.

