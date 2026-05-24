"Μαγεία" στη Βόρεια Σερβία: Από το "Γιβραλτάρ του Δούναβη" στην πόλη των ζαχαρωτών (εικόνες)

Όταν οι περισσότεροι ταξιδιώτες σκέφτονται τη Σερβία, ο νους τους πηγαίνει αυτόματα στη ζωντάνια του Βελιγραδίου. Ωστόσο, αρκεί να κατευθυνθεί κανείς προς τα βόρεια, στην αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοντίνα, για να ανακαλύψει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο της χώρας. Εκεί που η βαλκανική ψυχή συναντά την κεντροευρωπαϊκή φινέτσα και η αυστροουγγρική αρχιτεκτονική στεφανώνει τις όχθες του Δούναβη, κρύβονται δύο πόλεις-εκπλήξεις:

το κοσμοπολίτικο Νόβι Σαντ

και η παραμυθένια Σουμπότιτσα

.

Ετοιμάστε βαλίτσες για ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, γεύσεις και χαλαρούς ρυθμούς, σε έναν από τους πιο υποσχόμενους, εναλλακτικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Νόβι Σαντ: Η «Αθήνα της Σερβίας» και το Γιβραλτάρ του Δούναβη

Πρώτος σταθμός, το Νόβι Σαντ. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, η οποία δίκαια έφερε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, εκπέμπει έναν έντονα καλλιτεχνικό και νεανικό αέρα.

Η ζωή γύρω από την Πλατεία Ελευθερίας

Η περιήγηση ξεκινά από την Πλατεία Ελευθερίας (Trg Slobode)

.

Στην καρδιά της παλιάς πόλης, το βλέμμα μαγνητίζει ο επιβλητικός καθολικός Ναός του Ονόματος της Μαρίας, ένα γοτθικό αριστούργημα με πολύχρωμα κεραμικά στη στέγη του που λαμπιρίζουν στον ήλιο. Ακριβώς απέναντι, το αναγεννησιακό Δημαρχείο συμπληρώνει ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα κεντρική Ευρώπη.

Από την πλατεία ξεκινούν οι πεζόδρομοι Zmaj Jovina

και Dunavska

. Με τα παστέλ low-rise κτίρια του 19ου αιώνα, τις κρυφές εσωτερικές αυλές και τα αμέτρητα ατμοσφαιρικά καφέ, οι δρόμοι αυτοί αποτελούν το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε έναν εσπρέσο και να παρατηρήσετε την καθημερινότητα των ντόπιων, οι οποίοι φημίζονται για τους slow-living ρυθμούς τους.

Στο Κάστρο των Μυστηρίων

Διασχίζοντας τη γέφυρα του Δούναβη, ορθώνεται το Κάστρο του Πετροβαραντίν (Petrovaradin)

.

Γνωστό και ως «Γιβραλτάρ του Δούναβη», αυτό το τεράστιο οχυρό του 18ου αιώνα προσφέρει την πιο συγκλονιστική θέα στην πόλη και το ποτάμι.

Το σήμα κατατεθέν του είναι ο περίφημος «Ανάποδος» Πύργος του Ρολογιού

.

Εδώ, ο μεγάλος δείκτης δείχνει τις ώρες και ο μικρός τα λεπτά—μια έξυπνη κατασκευή του παρελθόντος ώστε οι ψαράδες και οι καπετάνιοι του Δούναβη να μπορούν να βλέπουν την ώρα από μεγάλη απόσταση. Κάτω από το κάστρο, ένα δίκτυο υπόγειων στρατιωτικών στοών μήκους 16 χιλιομέτρων περιμένει τους πιο περιπετειώδεις για οργανωμένες ξεναγήσεις.

Σουμπότιτσα: Ένα Ζωντανό Μουσείο Art Nouveau στα Σύνορα

Συνεχίζοντας βόρεια, σχεδόν μια ανάσα από τα σύνορα με την Ουγγαρία, η Σουμπότιτσα μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από σελίδες εικονογραφημένου παραμυθιού.

Είναι η πόλη όπου η αρχιτεκτονική Secession (το τοπικό Art Nouveau)

γνώρισε την απόλυτη αποθέωσή της.

Κτίρια σαν Ζαχαρωτά

Το Δημαρχείο (City Hall)

της Σουμπότιτσα δεν μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο.

Χτισμένο στις αρχές του 20ού αιώνα, είναι διακοσμημένο με τα περίφημα, χειροποίητα κεραμικά Zsolnay και εντυπωσιακά βιτρό. Μια ανάβαση στον πύργο του αποκαλύπτει μια πανοραμική θέα της πόλης που κόβει την ανάσα.

Λίγα βήματα πιο πέρα, το Παλάτι Ράιχλ (Raichle Palace)

κλέβει τις εντυπώσεις.

Με τις καμπύλες γραμμές του, τα έντονα χρώματα, τα μωσαϊκά και την ονειρική του πρόσοψη, θυμίζει σπίτι από ζαχαρωτά. Σήμερα στεγάζει τη Γκαλερί Μοντέρνας Τέχνης της πόλης. Η αρχιτεκτονική τριάδα των θαυμάτων ολοκληρώνεται με τη Συναγωγή της Σουμπότιτσα

, μία από τις ομορφότερες και πιο περίτεχνες εβραϊκές συναγωγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία έχει αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική της αίγλη.

Απόδραση στη Λίμνη Πάλιτς

Μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η Λίμνη Πάλιτς (Palić)

αποτελεί το αγαπημένο καταφύγιο των ντόπιων.

Η γαλήνια λίμνη περιβάλλεται από έναν πανέμορφο, καταπράσινο δρυμό, ξύλινα περίπτερα του προηγούμενου αιώνα σε στυλ Secession και μια ρομαντική προκυμαία ιδανική για ποδηλασία ή απογευματινό περίπατο την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Γαστρονομία: Ένα Πολυπολιτισμικό Μωσαϊκό Γεύσεων

Η Βόρεια Σερβία δεν γοητεύει μόνο τα μάτια, αλλά και τον ουρανίσκο. Λόγω της συνύπαρξης Σέρβων, Ούγγρων και άλλων εθνοτήτων, η κουζίνα της περιοχής είναι πλούσια και πικάντικη.

Δοκιμάστε αυθεντικό ουγγρικό Goulash

και Riblja Čorba

(πικάντικη ψαρόσουπα του ποταμού)

στις παραδοσιακές ταβέρνες (Čarda

) κατά μήκος του Δούναβη.

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα οινοποιεία στους πρόποδες του Εθνικού Πάρκου Fruška Gora

(κοντά στο Νόβι Σαντ) για να δοκιμάσετε το Bermet

, ένα μοναδικό, αρωματικό γλυκό κρασί με βότανα και μπαχαρικά, το οποίο λέγεται ότι σερβιριζόταν ακόμη και στον Τιτανικό.

