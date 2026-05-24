ΕΛΜΕΠΑ - Εξετάσεις PALSO: Απίστευτη ταλαιπωρία για τους υποψηφίους - Κλειστά τα πάρκινγκ του κεντρικού κτιρίου

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί σε εκατοντάδες γονείς και μαθητές που προσήλθαν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για τις προγραμματισμένες εξετάσεις PALSO.

Ένα ίδρυμα με τεράστια εμπειρία σε διοργανώσεις αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων, μετατρέποντας μια ήδη αγχωτική ημέρα σε έναν απίστευτο Γολγοθά ταλαιπωρίας εξαιτίας αποφάσεων της διοίκησης να έχει κλειστά τα πάρκινγκ του κεντρικού κτιρίου και να στέλνει τους γονείς να παρκάρουν στο κλειστό γυμναστήριο.

Αναγνώστης του ekriti.gr αναφέρει χαρακτηριστικά:

Το χειρότερο είναι ότι μετά που κάποιος πάρκαρε εκεί, εκτός του ότι έπρεπε να περπατήσει μέχρι το κεντρικό κτίριο, δεν μπορούσε να μπει σε καμία από τις ενδιάμεσες πόρτες, αλλά έπρεπε να φτάσει μέχρι την τελευταία είσοδο και μετά να ξανά ανέβει μέχρι πάνω όπου ήταν ο χώρος συγκέντρωσης των μαθητών.

Η διαδικασία αυτή επιβάρυνε με καθυστέρηση τουλάχιστον μισής ώρας την προσέλευση των μαθητών, βάζοντας σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Είναι κρίμα ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει τεράστια εμπειρία σε διοργάνωση εξετάσεων να κάνει τέτοια τραγικά λάθη. Τα πάρκινγκ του κεντρικού κτιρίου ήταν άδεια, την ώρα που πανικόβλητοι γονείς και μαθητές προσπαθούσαν να φτάσουν στον χώρο εξετάσεων.

Η διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ οφείλει μια τεράστια συγνώμη για όλη αυτή την ταλαιπωρία και επιτέλους να μας ξεκαθαρίσει αν έχει την ικανότητα και την σοβαρότητα να φιλοξενεί εξετάσεις.

