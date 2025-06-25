Ηράκλειο: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Σύμβαση για τα Eνετικά τείχη

Στο τελευταίο στάδιο πέρασε η διαδικασία υπογραφής της Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου», υποβλήθηκε σήμερα Τετάρτη 25/6 από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στο 5ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας που προηγείται της τελικής υπογραφής.

Μαζί με μαζί την Προγραμματική Σύμβαση, υποβλήθηκαν και τα 52 συνοδευτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έγκριση παραχώρησης των Ενετικών Τειχών από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έπειτα και από την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, οι σύμφωνες αποφάσεις της Περιφερειακής και της Δημοτικής Επιτροπής, οι αποφάσεις ένταξης έργων, ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων, καθώς και τα παραρτήματα της Σύμβασης με τους προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια Προγραμματική Σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 22.570.971,15 € και διάρκειας 10 ετών, η διαρθρώνεται σε δύο μέρη:

Α’ Μέρος που αφορά σε 23 Μελέτες – Υπηρεσίες – Προμήθειες.

Β’ Μέρος που αφορά σε 11 Έργα.

Ο Δήμος Ηρακλείου (11.802.015,13 €) αναλαμβάνει την υλοποίηση:

19 Μελετών – Υπηρεσιών – Προμηθειών (1 κοινή με ΥΠΠΟ), π/υ 1.422.154,19 €, εκ των οποίων οι 540.000,00 € από Ίδιους Πόρους και οι 882.154,19 € από Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

8 Έργων (2 κοινά με ΥΠΠΟ), π/υ 10.379.860,94 € εκ των οποίων οι 750.000,00 €από Ίδιους Πόρους και τα 9.629.860,94 € από Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Το ΥΠΠΟ/ΕΦΑΗ (10.768.956,02 €) αναλαμβάνει την υλοποίηση:

4 Μελετών – Υπηρεσιών – Προμηθειών (1 κοινή με Δήμο), π/υ 1.052.237,00 €, εκ των οποίων οι 450.000,00 € από Ίδιους Πόρους και οι 602.237,00 € από Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

5 Έργων (2 κοινά με Δήμο), π/υ 9.716.719,02 € εκ των οποίων οι 750.000,00 €.

Από Ίδιους Πόρους και τα 8.966.719,02 € από Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Επί τάπητος τα προβλήματα στην αμπελοκαλλιέργεια - Νέα απειλή το έντομο Cryptoblabes

Στο Ηράκλειο, ξανά, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη