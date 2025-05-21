Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου: Με 18 Μαλεβιζιώτες καλλιτέχνες και 38 έργα εγκαινιάζεται το Σάββατο η έκθεση «Αποτυπώσεις»

Δεκαοκτώ Μαλεβιζιώτες καλλιτέχνες συμμετέχουν με 38 έργα στη δεύτερη ομαδική εικαστική έκθεση «Αποτυπώσεις», που διοργανώνουν η Δημοτική Πινακοθήκη και ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Η φετινή έκθεση, με κεντρικό της θέμα τη Δημοκρατία, εγκαινιάζεται το Σάββατο 24 Μαΐου 2025, στις 18:30, και θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουλίου 2025. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν η Ελένη Σαπουντζή, επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης, και ο Μάνος Χαιρέτης, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Πινακοθήκης.

Η έκθεση «Αποτυπώσεις» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από κοινό και συμμετέχοντες. Με την επαναφορά της την άνοιξη του 2025, αποκτά πλέον χαρακτηριστικά θεσμού, διατηρώντας ζωντανό τον διάλογο της Πινακοθήκης με τους δημιουργούς του τόπου.

Η επιλογή της Δημοκρατίας ως θεματικό άξονα γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, μετά την επταετή δικτατορία των συνταγματαρχών. Οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν με το δικό τους προσωπικό ύφος και εικαστικό λεξιλόγιο προβληματισμούς, βιώματα και οράματα, μετατρέποντας την τέχνη σε πεδίο συλλογικής μνήμης και στοχασμού.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες (αλφαβητικά):

Αθανασάκης Μιχάλης, Απλαδάς-Ζερβός Αριστείδης, Βαμβακίδη Μαρία, Βασιλάκης Νικόλαος, Καντιδάκης Μάρκος, Καρνίκης Κώστας, Καστρινάκη Μαριάννα, Λεβεντάκη Δέσποινα, Μαργαρίτης Χάρης, Ξενάκη Ελένη–Ειρήνη, Παντερής Γιάννης, Παπαγγελής Βαγγέλης, Παρασύρης Γιώργος, Πυργιανάκη Ελεάννα, Σφακιανάκης Στέφανος, Τριγώνη Μαρία, Τσαντάκη Σταματία, Φιολιτάκη Μαρία.

Διάρκεια έκθεσης: 24/05/24 – 24/07/2025

Εγκαίνια: Σάββατο 24/05/2024 και ώρα 18:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στην Τύλισο

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Τετάρτη – Πέμπτη 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00

Παρασκευή – Κυριακή 10:00 – 14:00

