Στην ορεινή Ναυπακτία για διακοπές ο Κώστας Καραμανλής

Στην ορεινή Ναυπακτία για διακοπές βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, επισκεπτόμενος τα γραφικά χωριά της ευρύτερης περιοχής.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr, ο Κώστας Καραμανλής επισκέφτηκε το χωριό Άνω Χώρα, όπου απόλαυσε τις τοπικές συνταγές με φίλους σε εστιατόριο.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το nafpaktianews.gr, ο πρώην πρωθυπουργός ποζάρει με κάτοικο της περιοχής και φαίνεται ευδιάθετος, ενώ το ντύσιμό του παραπέμπει σε φθινόπωρο, καθώς επικρατεί ψύχρα τις βραδινές ώρες.
