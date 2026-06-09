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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Νέα Αριστερά - Γαβριήλ Σακελλαρίδης: "Γιατί δεν πάμε με τον Τσίπρα" (βίντεο)
γαβριηλ σακελλαριδης
clock 19:37 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ξεκαθάρισε δημόσια τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συμπλεύσει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα («ΕΛ.Α.Σ.»).

Μέσα από επίσημη ανάρτησή του στο facebook και σχετικό επεξηγηματικό βίντεο στα social media, ο κ. Σακελλαρίδης εξηγεί τους λόγους της μη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην εσωκομματική κρίση της Νέας Αριστεράς, η οποία έχασε την κοινοβουλευτική της ομάδα μετά από διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών. 

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

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Γαβριήλ Σακελλαρίδης Οχι Τσίπρας
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